Bolsonaristas atacam Kalil por fechar comércio de BH novamente

Kalil anunciou medida nessa quarta (foto: Reprodução/Instagram Alexandre Kalil @alexandrekaliloficial) República, Jair Bolsonaro (sem partido), atacaram nas redes sociais o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), pelo novo fechamento do comércio na cidade devido ao avanço da COVID-19. Nomes ligados ao 'bolsonarismo', como Apoiadores e seguidores do presidente da(sem partido), atacaram nas redes sociais o(PSD), pelo novo fechamento do comércio na cidade devido ao avanço da. Nomes ligados ao 'bolsonarismo', como o vereador belo-horizontino Nikolas Ferreira (PRTB) e o deputado federal Cabo Junio Amaral (PSL-MG), engrossaram as críticas.









Na quarta-feira (06/01), ao anunciar a decisão, Kalil disse que BH chegou no limite da COVID-19 e que tentou manter a cidade aberta com os serviços não essenciais. No entanto, os números acabaram subindo, chegando a índices 'alarmantes'.





Com isso, seguirão abertos setores como supermercados, padarias, mercearias, farmácias, açougues, instituições financeiras, hotéis e similares, serviços automotores e depósitos de construção civil. A prefeitura divulgará decreto nesta sexta-feira (08/01) para informar os horários de funcionamento dos itens essenciais.