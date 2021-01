Depois de 'Brasil quebrado', Bolsonaro ironiza: 'Brasil está uma maravilha'

Na terça-feira (05/01), também a apoiadores, Bolsonaro ressaltou : "Chefe, o Brasil tá quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Eu queria mexer na tabela o Imposto de Renda. Teve esse vírus, potencializado pela mídia que nós temos aí, essa mídia sem caráter".





Após a fala, o ministro da Economia, Paulo Guedes, interrompeu as férias para ir a uma reunião ministerial convocada de última hora pelo presidente, nesta quarta-feira. O período de férias de Guedes vai até o próximo dia 8, sexta-feira.





Culpa da imprensa



Ainda na terça-feira, Bolsonaro teve outra fala que repercutiu mal. Ele disse que a maior parte dos brasileiros não está preparada para fazer quase nada, ao falar sobre os índices de desemprego. "(O Brasil) é um país difícil de trabalhar. Quando fala em desemprego, né, (são) vários motivos. Um é a formação do brasileiro. Uma parte considerável não está preparada para fazer quase nada. Nós importamos muito serviço", afirmou.





Agora, ele culpou, mais uma vez, a imprensa pela fala. "Ontem, eu disse que parte dos brasileiros não está preparada para o mercado de trabalho. Pronto, a imprensa fala que eu ofendi todos os empregados do Brasil. Agora, nós importamos serviços, porque não tem gente habilitada aqui dentro, porque há 30 anos (estão) destruindo a educação do Brasil", ressaltou.





Aos apoiadores, o chefe do Executivo criticou a imprensa por diversas vezes nesta quarta-feira. "O maior problema do Brasil não é com alguns órgãos, é com a imprensa", afirmou.