Bolsonaro diz que Brasil está quebrado e ataca mídia por COVID-19

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que "o Brasil está quebrado e que não consegue fazer nada". O chefe do Executivo voltou a atacar a imprensa dizendo que a “COVID-19 é um vírus potencializado pela mídia”. A declaração foi feita a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. Bolsonaro também afirmou que gostaria de fazer mudanças na tabela do Imposto de Renda, mas que está de mãos atadas.





"O Brasil está quebrado. Não consigo fazer nada. Queria mexer na tabela do Imposto de Renda. Esse vírus potencializado pela mídia que nós temos, essa mídia sem caráter que nós temos. É um trabalho incessante de tentar desgastar para retirar a gente daqui para voltar alguém para atender aos interesses escusos da mídia. Soma-se a isso que o Brasil não tem uma cultura", apontou. Durante a campanha eleitoral de 2018, Bolsonaro prometeu alterar a tabela do Imposto de Renda, garantindo isenção para quem ganha até cinco salários mínimos. Mas, ontem, disse que não será possível cumprir a promessa porque o Brasil está quebrado, como disse.





Por fim, Bolsonaro ressaltou: "Vão ter que me aguentar até o fim de 2022. Podem ter certeza disso”. Mais cedo, o presidente voltou a defender o uso de ivermectina e annita no tratamento precoce contra o novo coronavírus. Mas não há eficácia científica comprovada desses remédios contra o vírus.





Na segunda-feira, o presidente ironizou o uso da máscara facial, item higiênico auxiliar na contenção da proliferação dos casos de coronavírus recomendado por todos os órgãos científicos e de saúde do mundo. O chefe do Executivo retornou a Brasília, após recesso no Forte dos Andradas, em São Paulo, para onde viajou em 28 de dezembro.





Ao cumprimentar apoiadores que o aguardavam na entrada do Palácio do Alvorada e após tirar foto com uma criança, Bolsonaro disse em tom de piada que entrou na água com máscara para transmitir o vírus aos “peixinhos”. "Sabia que o tio estava na praia nadando de máscara? Tava nadando de máscara. Mergulhei de máscara também, para não pegar COVID nos peixinhos", disse, rindo. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil conta mais de 195 mil mortos por conta do vírus.





Bolsonaro se referia ao episódio em que, no dia 1º, de lancha, se jogou na água em direção a banhistas que estavam na praia. A ação de Bolsonaro acabou causando aglomeração de banhistas, que nadaram ao encontro do mandatário. Depois de conversar com os bolsonaristas e ser ovacionado ao som de "mito", ele retornou a nado para a embarcação.





Pelas redes sociais, Bolsonaro tambem defendeu o uso de ivermectina e nitazoxanida no tratamento da COVID. Ele atribuiu a baixa taxa de óbitos do novo coronavírus em países africanos à distribuição da medicação para a população. “Nota-se a baixíssima taxa de óbitos por COVID em países africanos (no Brasil, 923/milhão de habitantes em 3/janeiro).





Uma das possíveis causas é um programa da OMS, desde 1995, de controle da oncocercose (cegueira do rio). No programa, a distribuição em massa da ivermectina pode ser a responsável pela baixa mortalidade da COVID-19 nesses países. Obs.: Outras causas podem influenciar nos números; contudo, a ivermectina nos parece ser a mais provável”, escreveu.





Horas depois, o chefe do Executivo postou uma nova publicação com uma entrevista, dessa vez sobre a nitazoxanida. “Conceituada revista científica internacional atesta que o medicamento antiviral nitazoxanida é capaz de reduzir a carga viral em pacientes infectados pelo coronavírus”.





A Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) já afirmou que não há comprovação de eficácia das medicações citadas acima no tratamento contra a COVID-19. "Os estudos clínicos randomizados com grupos de controle existentes até o momento não mostraram benefício e, além disso, alguns desses medicamentos podem causar efeitos colaterais. Ou seja, não existe comprovação científica de que esses medicamentos sejam eficazes contra a COVID-19”, justificou a sociedade de saúde.





Em novembro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) apontou que as substâncias mencionadas são indicadas apenas para o tratamento dos males e sintomas especificados na bula.





Jair Bolsonaro fez visita técnica ontem à tarde ao Ministério da Saúde e ao ministro da pasta, Eduardo Pazuello. Na mesa, a expectativa de um cronograma ainda inexistente com as datas das aplicações dos imunizantes. O Ministério da Saúde resolveu fazer requisição administrativa de estoques excedentes de agulhas e seringas de fabricantes brasileiros para ser usadas na vacinação contra a Covid-19 no país.





Depois do fracasso no pregão aberto no fim do ano passado, quando precisava de 331 milhões de unidades, mas teve oferta para apenas 7,9 milhões, a intenção é garantir os produtos para o início da imunização. Também ontem, a pasta da Saúde e a das Relações Exteriores informaram, em nota, que está confirmada a importação de 2 milhões de doses da vacina de Oxford produzida na Índia. (leia mais na página 5).





Em outubro passado, Bolsonaro visitou Pazuello quando o ministro foi diagnosticado com o novo coronavírus. O ministro seguia em isolamento no Hotel de Trânsito de Oficiais do Exército, onde reside, em Brasília, sendo monitorado por uma equipe multiprofissional. Na época, o presidente chegou a fazer uma live ao lado do general.





O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) “passa bem”, segundo a assessoria de imprensa. O general de 67 anos foi diagnosticado com COVID-19 no último dia 27, segue em isolamento na residência oficial do Palácio do Jaburu e realiza exercícios respiratórios, segundo nota divulgada ontem. "De acordo com a recomendação médica, (Mourão) realizou exames previstos no protocolo de tratamento da covid-19, apresentando resultados normais. Segue com programa de exercícios respiratórios, orientados por uma fisioterapeuta, conforme está previsto nesta fase de recuperação", diz trecho do documento. A assessoria ressaltou que o general deverá retornar às atividades normais em breve; no entanto, não estabeleceu uma data.