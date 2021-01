Após Bolsonaro dizer que não pode 'fazer nada', internautas pedem renúncia

Jair Bolsonaro (sem partido) (foto: MARCOS CORREA/PR) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmar, em seu primeiro dia de trabalho de 2021, que o Brasil está ''quebrado", a palavra "renúncia" ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. A declaração foi feita nesta terça-feira (05/12) para apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada. Ainda segundo Bolsonaro, ele não "consegue fazer nada" e citou como exemplo as mudanças na tabela do Imposto de Renda.



No Twitter, políticos e populares pediram a retirada do presidente brasileiro e citam o vídeo em que o presidente fala sobre economia.



“Renuncia logo. O Brasil ganha dois anos”, escreveu um usuário. “Renúncia ou Impeachment? As duas palavras são belas no momento atual”, brincou outro.





Em meio a memes e palavras de ordem, Bolsonaro foi bem criticado pelos internautas que alegam que é um “absurdo” o presidente não poder “fazer nada”.





Durante conversa com apoiadores nesta terça, Bolsonaro também voltou a intensificar as críticas à mídia, que segundo ele realiza um "trabalho incessante de tentar desgastar" o governo. "Vão ter que me aguentar até o final de 2022, pode ter certeza aí", afirmou.



Veja os memes e críticas nas redes sociais

Tira essa faixa de presidente que você não merece usar! Renuncia, moleque! #BolsonaroPedePraSair pic.twitter.com/3ZGK17h1he %u2014 Simone %uD83D%uDC31%uD83D%uDC36%u2696%uFE0F%uD83D%uDD30 (@sisuper1000) January 5, 2021

Renuncia logo. O Brasil ganha 2 anos. https://t.co/hcgq3ijq7D %u2014 Carter (@essediafoilouco) January 5, 2021

Renuncia ou Impeachment? As duas palavras são belas no momento atual. Mas a França nos ensinou palavras ainda mais belas. pic.twitter.com/FwcRhtUVkm %u2014 Douglas Benndorf Rodrigues (@dbenndorf) January 5, 2021

Bolsonaro: %u201CO Brasil está quebrado e eu não posso fazer nada%u201D.



RENUNCIA LOGO INFERNOOO pic.twitter.com/hcLqPCQ60D %u2014 %uD835%uDCD0%uD835%uDCF9%uD835%uDCF8%uD835%uDCF5%uD835%uDCF8 (@NandoSansao) January 5, 2021

*Estagiária sob supervisão