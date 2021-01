Bolsonaristas acusam PT e Baleia Rossi de conspirarem contra presidente

Baleia Rossi (MDB) (foto: Agência Camara/Reprodução) Partido dos Trabalhadores (PT), maior bancada da Câmara com 54 deputados, Casa, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) repercutiram a decisão. Com vários posts nas redes sociais, deputados e simpatizantes alegam que Baleia Rossi teria prometido o impeachment do presidente brasileiro em troca do apoio do PT. Logo após o, maior bancada dacom 54 deputados, anunciar apoio à candidatura do deputado Baleia Rossi (MDB-SP) para a presidência da, os apoiadores do presidenterepercutiram a decisão. Com vários posts nas redes sociais,alegam queteria prometido odo presidente brasileiro em troca do apoio do PT.









Rossi é o candidato escolhido pelo bloco do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). As 11 legendas que manifestaram apoio a Baleia (PT, PSL, MDB, PSB, PSDB, DEM, PDT, Cidadania, PV, PCdoB e Rede) somam 261 parlamentares. Mesmo com o apoio dos partidos, a votação é secreta, o que pode alterar os resultados.





Nas redes sociais, deputados e apoiadores do presidente viram o apoio do partido do PT como uma teoria conspiratória para a derrubada de Jair Bolsonaro.





A deputada Carla Zambelli (PSL-SP) falou sobre o assunto no Twitter. “Alô Estado de SP! Veja bem com quem se alia Baleia Rossi para tramar um impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, se comportando como um traidor de suas origens. Mostram à luz do dia o que faziam às escondidas. A Câmara Federal necessita de uma grande renovação em 2022!”, escreveu.

O também deputado do PSL-RJ, Carlos Jordy, pediu para que os deputados do PSL apoiem Arthur Lira (PP-AL) para a canditadura. Segundo ele, existe "alguma coisa de errado" neste bloco. "PSL, PSB, PDT, PCdoB e agora PT se uniram em apoio ao candidato de Rodrigo Maia, Baleia Rossi. Viu alguma coisa de errado nesse bloco? O PSL unido com os partidos de esquerda no bloco contra o presidente Bolsonaro. Pressionem TODOS deputados do PSL para declararem apoio a Arthur Lira."

O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, também falou sobre o possível pedido de impechement. “As antigas desavenças foram superadas e estão todos se alinhando para 2021. O impeachment do presidente Bolsonaro está sendo negociado abertamente com o PMDB na Câmara”, escreveu.





Em outro post ele cita uma reportagem com a manchete: “PT negocia impeachment com MDB”.





O filho 01 do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), usou o Facebook para falar sobre o apoio do PT. “Contra o candidato do PT, desejo todo sucesso do mundo ao candidato Arthur Lira para Preside%u0302ncia da Ca%u0302mara dos Deputados”, afirmou.

E quem é o candidato dos bolsonaristas?





Baleia terá como principal adversário o líder do PP e do Centrão, deputado Arthur Lira (PP-AL), que tem o apoio declarado do presidente da República.



Atualmente, o bloco de Lira é composto pelos partidos PL, PP, PSD, Republicanos, Solidariedade, Pros, Patriota, PSC e Avante. Juntas, as siglas reúnem 195 parlamentares. O PTB também deve se unir ao grupo.

