Prefeito eleito de Divinópolis divulga nomes do primeiro escalação 

O prefeito eleito de Divinópolis divulgou os nomes por meio de live no instagram (foto: Reprodução Instagram Gleidson Azevedo)

e Divinópolis, região Centro-Oeste de Minas Gerais,(PSC) divulgou os nomes dos titulares dasem uma live feita pelo Instagram. Ao lado da vice,, do mesmo partido, listou também outros ocupantes dodo governo.

Três secretarias serão extintas: a de Fazenda, Agronegócio e Esportes. A partir do próximo ano, as funções deverão ser acopladas a outras pastas. A de Fazenda, à de Administração; Agronegócio a de Obras; e a Esportes, à de Cultura. A reforma administrativa deverá ser encaminhada no início do ano para a câmara municipal e deverá incluir a redução dos 221 cargos comissionados existentes atualmente.

Com promessa de enxugar a máquina pública, a vice-prefeita será secretária de Governo. A maior parte dos que serão nomeados partiu de indicação direta do prefeito e vice eleitos. Outros, participaram de um processo de seleção, como foi o caso dos de Educação e Assistência Social. Primeiro houve votação interna dentro das pastas com indicação de três nomes pelos servidores de carreira. Na sequência, eles passaram por provas psicológicas e de conhecimento geral, aplicadas por uma empresa contratada.

A diretora de comunicação foi selecionada entre 117 candidatos que encaminharam currículos.

Veja a relação dos nomes anunciados: