Elisa recebe relatórios e já adianta mudanças no alto escalão em Uberaba

(foto: Assessoria Elisa Araújo/divulgação) A Prefeitura de Uberaba entregou nesta semana os relatórios iniciais à equipe de transição da prefeita eleita Elisa Araújo. A expectativa é de que nesta sexta-feira (4/12) seja entregue o restante dos relatórios, relacionado às pastas de finanças, pessoal e obras.

O presidente da equipe de transição da Prefeitura de Uberaba, o chefe de Gabinete, Fernando Hueb, destacou que a determinação do prefeito foi para que fossem juntados os relatórios o mais rápido possível, de forma objetiva e com transparência.

Desta forma, prefeita eleita e sua equipe de transição esperam receber nesta sexta (4) todas as 30 demandas que foram pedidas através de um oficio de solicitação de início de transição.

“Recebemos parte do relatório com vários projetos da prefeitura atual, até mesmo, alguns projetos não conhecíamos; então muita coisa ainda vai ser analisada. Desta forma é muito prematuro eu dizer o que vamos continuar e o que vamos encerrar. Claro, que todos os bons projetos nós vamos manter. Por outro lado, algumas mudanças serão feitas principalmente com relação aos nomes das pastas. O alto escalão serão pessoas de nossa confiança; então nós vamos colocar pessoas diferentes da atual gestão e isso a gente não abre mão”, adiantou Elisa.



A prefeita eleita assegurou que ainda não foram escolhidos os nomes dos novos secretários. "Nós vamos fazer uma escolha técnica, ouvir os servidores primeiro", comentou.

Nomes dos membros das equipes de transição

Com relação à equipe de transição do atual governo municipal fazem parte Fernando Hueb (Gabinete), Jorge Macedo (Fazenda), Rodrigo Vieira (Governo), Carlos Dalberto Belzinho (Administração), Paulo Salge (Procuradoria) e Leonardo Quintino (Controladoria).

Já a equipe de transição da prefeita Elisa é formada pelo coordenador Caio Presotto (advogado), Beethoven de Oliveira (jornalista), Sabrina Sarreta (médica), Watson Azevedo (engenheiro agrônomo), Indiara Ferreira (jornalista), Helbert Higino (administrador de empresas) e Carlos Alberto Delfino Pereira (engenheiro).