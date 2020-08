Vereadores, secretários, prefeito e vice terão salários até 80% mais altos em Congonhal

Madson Gomes

(foto: Adriano Parabólica/Reprodução/Facebook)

Os vereadores de Congonhal, no Sul de Minas, aprovaram aumento de até 80% nos salários deles e prefeito e vice e secretários para vigorar a partir de 2021, durante a nova Legislatura. Os vencimentos dos parlamentares receberam o maior percentual de reajuste, passando de R$ 1.108 para R$ 2 mil, acréscimo de 80%. Já o reajuste dos secretários municipais ficou em 77%, de R$ 2.100,00 para R$ 3.700,00. Já a remuneração do prefeito e do vice teve majoração de 47%, passando de R$ 8.200 para R$ 12 mil e R$ 2.730 para R$ 4 mil, respectivamente.









O presidente da Câmara, Moisés Ferreira Vaz, alegou que era preciso votar a alteração no subsídio do prefeito porque o Executivo municipal está com dificuldades para contratar médicos, já que ninguém pode receber salário acima do teto do prefeito. “Tivemos problema no final do ano passado com médicos deixando de trabalhar no município porque não podem receber acima do salário do prefeito, que estava em torno de R$ 8 mil e com desconto caía para cerca de R$ 7 mil”, afirmou o vereador.





Da mesma forma, diz o presidente do Legislativo: “Hoje não se consegue contratar um secretário de Saúde com formação técnica porque não tem salário suficiente, que está em R$ 2.100”. Já quanto ao salário dos vereadores é o tempo sem aumento mesmo. Segundo a Câmara, a última votação de reajuste nos subsídios dos vereadores foi há 14 anos, em 2006. Já os salários do prefeito e do vice receberam um aumento em 2012.