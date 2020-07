Câmara de Nova Serrana suspende salários de vereadores afastados judicialmente

Economia deve chegar a R$432 mil até o final deste ano (foto: Divulgação/CMNS) Nova Serrana, região Centro-Oeste de Minas, foi aprovada a suspensão do pagamento dos salários deles. O projeto de resolução apresentado pela Mesa Diretora recebeu 10 votos a favor e um contrário. A medida já vale a partir de julho. Pouco mais de um ano após o afastamento de seis vereadores da Câmara de, região Centro-Oeste de Minas, foi aprovada a suspensão do pagamento dos salários deles. O projeto de resolução apresentado pela Mesa Diretora recebeu 10 votos a favor e um contrário. A medida já vale a partir de julho.





Eles foram denunciados pelo Ministério Público pelos crimes de peculato e falsidade ideológica, suspeitos de desviarem R$263.213,53 a partir de informações falsas e assessores fantasmas. Estão afastados desde maio do ano passado: Osmar Santos (Pros), Valdir Rodrigues de Souza (PC do B), Juliano Marques de Lacerda (PSD), Gilmar da Silva Martins (PV), Valdir Rodrigues Pereira (PC do B) e Adair Lopes de Souza (Avante).





Entenda o caso

No dia 7 de maio de 2019, a justiça expediu mandados de afastamento cautelar contra os seis vereadores e oito assessores. Segundo as investigações, os vereadores possuíam dois assessores parlamentares e um auxiliar parlamentar. Um dos auxiliares morava em Pará de Minas, onde mantinha uma empresa de lanternagem de motos. Conforme apurado, ele sequer comparecia na câmara; ele devolvia todos os vencimentos ao vereador.





De acordo como Gaeco, os demais nomearam como assessores ou auxiliares pessoas sem qualquer qualificação profissional, mas que tinham ajudado na campanha eleitoral dos então candidatos. Assim, o vereador retribuía o “trabalho voluntário”.





Cassação de mandatos





O MDB protocolo pedidos de cassação de mandatos contra os edis. Entretanto, todos foram absolvidos ao longo das últimas semanas pela maioria do plenário que votou pela improcedência das denúncias. Os processos tramitaram individualmente contra cada afastado.





Os advogados de defesa dos edis não foram encontrados até o fechamento desta matéria para comentar sobre o assunto.