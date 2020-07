Salário 'baixo' de R$ 68 mil e conjuntura afugentam candidatos à presidência do BB

(foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Nomes mais cotados

A despedida de Rubens Novaes

Para além do “baixo salário” de R$ 68,8 mil, que pode até dobrar com parte da renda variável, as recusas de altos executivos do setor privado ao convite do, Paulo Guedes, e do presidente, para o cargo de presidente do Banco do Brasil, têm causas “mais profundas”, segundo fontes sondadas pelo Correio.“Ninguém quer, obviamente, baixar tremendamente o que ganha. Mas, às vezes, vale a pena assumir um cargo desse. Melhora o currículo de qualquer um, sem dúvida. No entanto, dá para fazer pouco em uma conjuntura em que se tem que lidar com brigas de egos e quedas de braço constantes entre Executivo, Legislativo e Judiciário”, apontou um executivo.Sem citar nomes, outra fonte lembrou que “abrir mão de milhões” tem um preço que nem sempre é o próprio dinheiro. “Nem sempre o que pesa é a grana. Enfim, por mais que se odeie minorias, isso não pode ser divulgado, assim, dessa forma. Não se fala isso publicamente. Não se ofende ou despreza pessoas que sustentam o dia a dia do setor público. Além das questões técnicas, as próprias famílias pedem aos sondados que tenham cuidado e não aceitem o convite”, destacou.Os milhões que os muitos bem remunerados citaram são significativos. Funcionário de um dos maiores bancos do país lembrou a última pesquisa da(CVM), divulgada em 2019.Segundo os dados, citou, em 2018, entre os presidentes das principais companhias que mais embolsavam salários e bônus, o diretor-presidente doencabeçava a lista, com ganhos anuais de R$ 46,88 milhões, o equivalente a R$ 4 milhões por mês.Em seguida vinham os diretores-presidentes do(R$ 43,06 milhões anuais), da(B3, R$ 37,85 milhões), da Suzano Papel e Celulose (R$ 28,22 milhões), o presidente do Conselho da Administração do(R$ 27,68 milhões).Na relação da CVM, segundo a fonte, não aparecem os nomes dos donos dessas pequenas fortunas, somente os valores. “Mas quem ganha mais, obviamente, são os presidentes”, reiterou.De segunda-feira (27) para terça, o nome de Conrado Engel, ex-presidente doe ex-vice-presidente do Conselho de Administração do Santander, ganhou força nas apostas. Mateus Bandeira, ex-candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo partidoe alinhado a Bolsonaro, também teria sido contatado pela equipe de Guedes.Outros candidatos que não aceitaram teriam sido o diretor de estratégia digital do, antigo banco Votorantim, Guilherme Horn, e o CEO e fundador dae ex-diretor do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo.Mas, segundo as principais notícias, continuam no páreo como possível solução doméstica caso Guedes não consiga convencer os homens de mercado, presidente do conselho de administração do BB; Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal; e Walter Malieni, vice-presidente de negócios de atacado do BB.Além de Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo, vice-presidente de Gestão Financeira e Relação com Investidores, ou Mauro Ribeiro Neto, vice-presidente corporativo do BB. Rubens Novaes sai da presidência do Banco do Brasil com mais críticas aos supostos hábitos de corrupção e compadrio na capital federal. Ele já tinha tocado no assunto, mas ao colunista Mervall Pereira disse que “tem muita gente de rabo preso trocando proteção”.Essa política condenável, afirmou, teria começado come piorado durante os governos do Partido dos Trabalhadores (PT).Ele critica, ainda, a decisão do ministro Bruno Dantas, do Tribunal de conta da União (), por ter proibido propaganda do BB – para impedir repasse de verba pública para sites conhecidos por divulgar notícias falsas.“Um dos maiores absurdos na administração federal”, afirmou. Cita o presidente do PTB,, como “o melhor cronista dos bastidores planaltinos”.