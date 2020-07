Zema antecipa pagamento da segunda parcela do salário de servidores

Governador anunciou antecipação pelo Twitter (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A. Press)

O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), anunciou a antecipação do pagamento da segunda parcela do salário dos servidores em três dias.

O anúncio foi feito em sua conta no Twitter. Em publicação no início da tarde desta terça-feira, o chefe do Executivo Estadual afirmou que o estado deve fazer os depósitos nesta quarta-feira (21).





Como sempre faço, determinei que fosse dada prioridade ao pagamento do funcionalismo público. Sendo assim, conseguiremos adiantar o pagamento, que estava previsto para sábado (25/07), e quitaremos a segunda parcela do salário do servidor nesta quarta-feira (22/07). %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) July 21, 2020

Antes, a previsão era de pagamento no sábado (25).



Reforma da Previdência

Análise fica para agosto

O governador Romeu(Novo) voltou a defender aestadual. Nesta segunda-feira (20), em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o chefe do Executivo de Minas Gerais disse que parte do funcionalismo público acredita viver em uma “ilha da fantasia”.“O povo está perdendo emprego, renda e (há) pessoas achando que estão na ‘ilha da fantasia’. Isso não pode acontecer. Estamos todos no mesmo barco. Não podemos ter tratamento tão diferenciado assim. Já temos muitas diferenças: estabilidade e aposentadorias melhores. Será que isso não basta?”, questionou.As mudanças previdenciárias incluem alíquotas progressivas de contribuição e mudanças no tempo necessário para a concessão da aposentadoria . A proposta mexe, ainda, na idade mínima. Homens precisarão trabalhar por mais cinco anos. Mulheres, por mais sete.Na semana passada, a Assembleia Legislativa promoveu seminário para discutir o teor da Reforma. Os descontos progressivos — que, efetivamente, variam entre 13% e 18,38% — foram alvo de críticas de diversos sindicatos O governo, por seu turno, acredita que as alterações são fundamentais para desafogar as contas públicas do Estado . O Executivo estima economizar R$ 32,6 bilhões em uma década.Para justificar as alterações, Zema comparou os servidores públicos aos empregados da iniciativa privada.“Quem é funcionário público está em situação muito melhor que os outros 90% da população. Tem estabilidade no emprego, nunca vai ficar desempregado. Quem trabalha no setor privado, vale lembrar, já passou pela Reforma da Previdência e tem muito menos direitos que a reforma que estamos propondo para o servidor público. Quem trabalha na iniciativa privada vai aposentar com menos e ter que trabalhar mais. E mesmo o funcionário público, com todas essas mudanças, ainda tem um tratamento preferencial”, sustentou, classificando a reforma como "inevitável".Em tese,tem até 31 de julho para colocar em vigor as alterações. Isso porque uma portaria federal coloca a data como limite para a adoção de novas regras.O governo, contudo, já admite a necessidade de estender o prazo até meados de agosto. Zema mantém interlocuções junto ao Palácio do Planalto em busca da prorrogação.Após a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) , os deputados estaduais mineiros entraram em recesso, o que impede a análise da Reforma da Previdência até o próximo mês.Em entrevista exclusiva ao, o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus (PV), ressaltou que o tema seguirá na pauta dos parlamentares no mês que vem.