Prefeito eleito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo está com COVID-19

O prefeito eleito de Ouro Preto, na Região Central de Minas, Angelo Oswaldo (PV), anunciou nesta quarta-feira (23) que está com COVID-19. Segundo o prefeito eleito, após sentir sintomas da doença ele fez o teste na segunda-feira (21), com resultado positivo.

De acordo com Angelo Oswaldo, seu estado deestá estável, com, mas, mesmo assim, por ter 72 anos, reconhece a gravidade da doença e segue todos as normativas de saúde para recuperação rápida e eficiente.