Viagem de Doria para Miami após decretar lockdown em SP viraliza nas redes

Governador João Doria, e primeira-dama do estado, Bia Doria, embarcaram para Miami (foto: Divulgação) João Doria (PSDB) anunciou nessa terça-feira (22/12 que tira 10 dias de licença para o convívio com a família e volta após o réveillon, em janeiro. As férias de Doria nos Estados Unidos repercutiram nas redes sociais, já que ele embarcou no mesmo dia em que decretou o lockdown no estado.



Mesmo com a restrição no estado governado, Doria embarcou com sua mulher, Bia Doria, para Miami, onde ficam para o Natal e réveillon e retornarão para o Brasil na madrugada de 3 de janeiro. "Fiquei muito ausente da minha família ao longo deste ano", disse o governador.





Enquanto isso, São Paulo fica sob responsabilidade do vice-governador, Rodrigo Garcia (DEM).





Coronavírus na Flórida

No início de dezembro, a Flórida se tornou o terceiro estado nos Estados Unidos a ultrapassar um milhão de casos confirmados de COVID-19, após o Texas e a Califórnia. O Departamento de Saúde da Flórida relatou 10.434 novos casos nessa terça-feira (22/12).





Apesar disso, o governador Ron DeSantis prometeu que não vai adotar quaisquer restrições ou impor fechamentos no estado.

Viralizou

Os internautas se revoltaram com a a viagem do governador, e "Miami" alcançou o primeiro lugar nos assuntos mais comentados do Twitter. Confira algumas reações:

Lockdown pra vocês, Miami pra mim %uD83E%uDD21 pic.twitter.com/bw69mKb3wX %u2014 TeAtualizei %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83D%uDC4A%uD83C%uDFFB%u2764%uFE0F (@taoquei1) December 23, 2020

E não é que o João Doria viajou para passar as festas em Miami? Não ficou nem para participar da coletiva de imprensa sobre a vacina do Butantan hoje à tarde. Que coisa, hein? %u2014 Daniel A. Dourado (@dadourado) December 23, 2020

Miami agora não... Falta de sensibilidade absoluta com o momento. Pelo amor de Deus. %u2014 Paulo Mathias (@paulomathias) December 23, 2020

O Dória fechou SP e falou que vai prender quem festejar, mas viajou pra festejar o Natal e Ano Novo em Miami. %uD83E%uDD21 %u2014 - sakura (@BOLS4KUR4) December 23, 2020

"Fique em casa" que vou ali em Miami %uD83D%uDC4D%uD83C%uDFFC %u2014 Carlos Cezar (@carloscezarcjr) December 23, 2020

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz