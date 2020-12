COVID-19: Corpo do prefeito de Santa Maria do Suaçuí será sepultado hoje

O prefeito de Santa Maria do Suaçuí, Aristóteles Temponi (Palitó), que morreu de COVID-19, com a Pastora Angelina, que vai assumir a prefeitura em 2021 (foto: Reprodução Redes Sociais)









O toque de recolher, apesar de polêmico, deu bons resultados, de acordo com o secretário municipal de Saúde, Idelson Moreira dos Reis. "Tivemos resultados positivos nos 15 dias de vigência do decreto de lockdown (toque de recolher), que melhorou muito a aceleração de contágio, mas o número de casos ainda é alto, em relação ao número de habitantes do município (14.611 habitantes)", explicou.





À epoca da assinatura do decreto que gerou o toque de recolher, Santa Maria do Suaçuí tinha 285 casos ativos de COVID-19. "Baixamos para mais ou menos 60 casos e vamos continuar baixando", disse o secretário.





Com a morte do prefeito, quem assumiu a prefeitura foi o vereador Aristeu Rocha de Jesus (PV), presidente da Câmara Municipal. Ele decretou luto oficial de três dias na cidade.

O novo prefeito ficará no cargo até 31 de dezembro. Em 1º de janeiro de 2021, quem assume a prefeitura é Angelina do Perpétuo Socorro Pinheiro (PSL), conhecida como "Pastora Angelina", que já foi diplomada pelo TRE. Ela foi eleita como vice-prefeita nas eleições 2020 na chapa de Palitó, que obteve 4.366 votos.

O corpo do prefeito de Santa Maria do Suaçuí, Região Centro-Nordeste de Minas,será sepultado na tarde desta terça-feira (22/12). Ele morreu na segunda-feira (21/12), vítima de complicações causadas pela COVID-19, internado em um hospital de Belo Horizonte.