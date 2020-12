Doria convida Sarney, Collor, FHC, Lula, Dilma e Temer para tomar CoronaVac

AM

João Doria convidou todos os ex-presidentes pós-redemocratização para tomar a vacina CoronaVac (foto: Agência Brasil/Reprodução) governador de São Paulo, João Doria (PSDB), convidou todos os ex-presidentes desde a redemocratização, em 1988, para tomar a vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan com o laboratório chinês Sinovac. A informação é do jornal Folha de S.Paulo. (PSDB), convidou todos os ex-presidentes desde a redemocratização, em 1988,para tomar a vacina, produzida pelo Instituto Butantan com o laboratório chinês Sinovac. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.









De acordo com a reportagem, os petistas Lula e Dilma foram convidados por intermédio do prefeito de Araraquara, Edinho Silva (PT), a pedido de Doria.





Ainda segundo o jornal, Dilma recusou a oferta. A ex-presidente não pretende se imunizar em São Paulo, por morar em Porto Alegre. Já Lula está em Cuba, mas afirmou que pretende tomar a CoronaVac.

Sarney, FHC e Collor aceitaram o convite do governador paulista. Os ex-presidentes estarão entre os primeiros a serem vacinados com a CoronaVac.

População tomaria a CoronaVac? Pesquisa diz que sim

Cerca de 62,4% da população brasileira afirmou que tomaria a CoronaVac.

É o que aponta a pesquisa realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas . Foram entrevistadas 2.206 pessoas, com 16 anos ou mais, em todos os estados brasileiros e Distrito Federal, entre 12 e 16 de dezembro.





De acordo com a pesquisa, 64,6% das mulheres e 60% dos homens confiam no imunizante chinês. O levantamento também mostra que 36,7% dos homens não tomariam a vacina, seguidos por 36,1% das mulheres.





Quatro por cento dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.





De acordo com a pesquisa, as regiões com maior aceitação ao imunizante são a Norte e a Centro-Oeste (63,9%), seguidas de Nordeste (62,4%), Sudeste (62,3%) e Sul (61,4%).

A Paraná Pesquisas encontra-se registrada no Conselho Regional de Estatística da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Região sob o nº 3122/20.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina