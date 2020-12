Segundo pesquisa, quase 50% dos brasileiros não aprova vacina obrigatória

O Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou na tarde de quinta-feira (17/12) que os governos locais podem estabelecer medidas de vacinação compulsória da população contra a COVID-19 (foto: PixaBay/Reprodução) vacinação obrigatória. Foram entrevistadas 2.206 pessoas, com 16 anos ou mais, em todos os estados brasileiros e Distrito Federal, entre 12 e 16 de dezembro de 2020. Pesquisa realizada pelo Paraná Pesquisas mostra que 52% da população brasileira não concorda com aForamentrevistadas 2.206 pessoas, com 16 anos ou mais, em todos os estados brasileiros e Distrito Federal, entre 12 e 16 de dezembro de 2020.









Dos ouvidos 2% não souberam responder ou preferiram não opinar.





O estudo também mostra que a maior parte das pessoas que são contra a obrigatoriedade da vacina possui ensino superior – correspondem a 55,7% dos entrevistados.



Com o ensino fundamental completo, 49,7% e com ensino médio completo 51,9% dos entrevistados.





De acordo com o estudo, a região com maior rejeição à vacinação obrigatória é a Sul (56,4%), seguida de Nordeste, com 51,9%; Sudeste, com 51,8% e Norte e Centro Oeste, com 48,8%.



O que é a vacinação obrigatória?





Apesar disso, a vacinação forçada está fora da tese. Afinal, o que diz a decisão? O Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou na tarde de quinta-feira (17/12) que os governos locais podem estabelecer medidas de vacinação compulsória da população contra a COVID-19. Segundo a decisão, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios podem estabelecer medidas legais pela obrigatoriedade.Apesar disso, a vacinação forçada está fora da tese. Afinal, o que diz a decisão?





Nenhuma lei poderá determinar que o cidadão seja levado à força para tomar a vacina, mas a eventual norma poderá prever a restrição de direitos pela falta de comprovação da vacinação – como deixar de receber um benefício, ser proibido de entrar em algum lugar ou ser impedido de realizar matrícula escolar na rede pública de ensino.





A Corte também decidiu que pais ou responsáveis de crianças e adolescentes são obrigados a vacinar seus filhos.

