Doria pressiona governo Bolsonaro: 'Parem de menosprezar os mortos'

João Doria cobra mais efetividade do governo federal sobre a campanha de vacinação contra a COVID-19 (foto: Governo de São Paulo/Divulgação)

O governador de São Paulo, João, voltou a pressionar o governo federal para a definição de uma data para a vacinação nacional contra anesta segunda-feira (14/12). Ele criticou o fato de o Plano Nacional de operacionalização da vacinação divulgado na sexta-feira (11) não detalhar quando será o início da campanha."O Brasil quer menos política e mais vacina. Os brasileiros querem agilidade, querem proteção. O governo federal precisa correr pela vida", cobrou Doria.Outro motivo de descontentamento é o fato de a— vacina chinesa que, inclusive, está sendo produzida no Brasil em parceria com o Instituto— não estar entre as candidatas previstas no Programa Nacional de Imunização (PNI)."A nossa recomendação é que o Ministério da Saúde e o Palácio do Planalto acreditem na ciência dos cientistas, nos médicos e na vida, e comecem a vacinar os brasileiros agora em janeiro", pressiona Doria.A previsão do início da vacinação da população de São Paulo foi anunciada para 25 de janeiro.Mesmo pedindo "menos política e mais vacina", o governador voltou a fazer críticas diretas ao presidente, com quem trava uma briga política desde o início da pandemia."Infelizmente, aqueles que até pouco tempo menosprezavam o vírus, classificando como 'gripezinha', agora, passaram a criticar o esforço para vacinação dos brasileiros. São os mesmos que imaginavam que iriam resolver e sanar a gravíssima crise de saúde do país com a cloroquina ou até mesmo com o histórico de atleta", criticou, fazendo referência ao presidente da República.O presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) e secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, também expôs preocupação em relação à vacinação contra a COVID-19 no Brasil.“Estamos de fato deveras preocupados. Todos os secretários de Saúde do país têm um único objetivo: imunizar o quanto antes toda a população”, reforçou.Carlos Lula colocou o Conass como mediador para resolver qualquer tipo de divergência entre o governo de São Paulo e o Ministério da Saúde: “O que o Conass pretende é mediar esse conflito para que possamos o quanto antes iniciar a imunização de todos nós. O objetivo afinal é um só”.