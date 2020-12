Bolsonaro ou Doria? Veja o que aponta pesquisa sobre 'guerra da vacinação'

Jair Bolsonaro (sem partido) e João Doria (PSDB) (foto: Redes Sociais/Reprodução) embate entre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o governador de São Paulo, João Dória (PSDB), vem chamando a atenção da população brasileira. O grande motivo para o desentendimento entre os dois é a vacina Coronavac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.



Entre as tentativas de Dória para garantir de imediato a aquisição de milhões de doses até o negacionismo de Bolsonaro, pondo em dúvida a origem do produto e eficácia da imunização, 43,3% da população brasileira acredita que o presidente está com a razão.









Segundo a pesquisa, a preferência por Bolsonaro é dos homens, já que, entre eles, 51,1% apoiam o presidente. A preferência do público feminino fica com Dória. Para 43,7%. das mulheres, é o governador quem tem a razão.





A preferência por Bolsonaro é maior na Região Sul, com 44,9% das respostas a favor ao presidente. Seguido pelo Norte e Centro Oeste, com 44,3%, Nordeste, com 42,5% e Sudeste, onde 42,9% dão razão a ele na disputa.

Já Dória é mais aprovado no Sudeste, onde cerca de 40,8% dos entrevistados concordam com ele. Em seguida vêm Nordeste, com 37,9%, Sul, com 36,8% e Norte e Centro-Oeste, com 35,8% de aprovação.





Em 1º de dezembro, o governo federal divulgou sua estratégia “preliminar” para a vacinação dos brasileiros. Nesse calendário, a CoronaVac foi excluída, o que incentivou o governo paulista a dar uma resposta imediata.





Um dia depois, o governo de São Paulo oficializou o programa de vacinação estadual, a ser realizado sem apoio do governo federal. A imunização deve começar em 25 de janeiro de 2021.





Apesar disso, na última quarta-feira (22) o embate ganhou um novo capítulo. Isso porque Pazuello afirmou que vai, sim, comprar cerca de 46 milhões de doses da Coronavac. Segundo ele, o acordo inclui todas as doses que o Governo de São Paulo havia negociado com a Sinovac e prevê exclusividade. Ou seja, o Ministério da Saúde comprará as vacinas do Butantan, o que impediria o instituto de negociar diretamente com os estados.

As primeiras 9 milhões de doses já chegarão em janeiro e serão utilizadas em conjunto com a vacina de Oxford e da AstraZeneca, contratada pelo governo federal há alguns meses.



População tomaria a Coronavac? Pesquisa diz que sim

Cerca de 62,4% da população brasileira afirmou que tomaria a Coronavac, vacina produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan e motivo do embate entre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o governador de São Paulo, João Dória (PSDB).





De acordo com o estudo, 64,6% das mulheres e 60,01% dos homens confiam no imunizante chinês. A pesquisa também diz que 36,7% dos homens não tomariam a vacina, seguidos por 36,1% das mulheres.





Quatro por cento dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.





De acordo com a pesquisa, a região com maior aceitação do imunizante é o Norte e Centro-Oeste, com 63,9%. Seguido do Nordeste, com 62,4%, Sudeste, com 62,3% e Sul, com 61,4%.





A Pesquisa





Para a realização desta pesquisa foi utilizada uma amostra de 2.206 pessoas, sendo esta estratificada segundo sexo, faixa etária, escolaridade, nível econômico e posição geográfica. O trabalho de levantamento de dados foi feito através de entrevistas pessoais telefônicas com habitantes com 16 anos ou mais em 26 Estados e Distrito Federal e em 208 municípios brasileiros entre os dias 12 e 16 de dezembro de 2020, sendo auditadas simultaneamente à sua realização, 20,0% das entrevistas.





A Paraná Pesquisas encontra-se registrada no Conselho Regional de Estatística da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Região sob o nº 3122/20.

