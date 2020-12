Uberaba: Prefeita eleita critica, mas vai prorrogar decreto da COVID-19

A prefeita Elisa Araújo e o seu vice Moacyr Lopes comemoram diplomação do TRE (foto: Rodrigo Garcia/CMU) vai ser preciso prorrogar o decreto municipal que estabelece as normas sanitárias contra o novo coronavírus. Após declarar no final do mês passado que há incoerências no decreto de Uberaba de enfrentamento a COVID-19 , a prefeita eleita Elisa Araújo (Solidariedade) disse nesta quinta-feira (17/12), durante evento de diplomação no Fórum Melo Viana, queque estabelece as normas sanitáriacontra o novo coronavírus.

Desta forma, as atuais regras em vigor na cidade vão ser mantidas, pelo menos, no primeiro mês de 2021. Entretanto, Elisa afirmou que será formatado um novo comitê de enfrentamento à pandemia.

Por meio de sua assessoria de imprensa, Elisa Araújo declarou que, inicialmente, é impossível começar 2021 com um novo decreto municipal de enfrentamento à COVID-19. “As regras atuais serão prorrogadas pelo menos neste primeiro mês do ano que vem e, enquanto isso, nossa nova equipe do comitê faz uma análise mais criteriosa para depois decidirmos sobre quais mudanças vamos precisar fazer neste decreto”, disse.



Aglomerações são prova da incoerência, diz Elisa



Em entrevista no final do mês passado ao Estado de Minas, Elisa citou como exemplo de incoerência do decreto a questão de os bares terem que fechar à meia noite, mas, depois, algumas pessoas aglomerarem em postos e outros locais da cidade.



“Então a gente precisa ver alguns pontos, como este, por exemplo ,e sermos mais coerentes e, assim, enfrentar a pandemia de fato como uma realidade. Pontualmente ainda não posso explicar nenhum ajuste. Mas, com a apoio da equipe técnica nós vamos fazer alguns ajustes. Claro que não adianta a gente proibir radicalmente nada. Tem acontecido várias festas clandestinas. Então é preciso estar próximo da população para que dialogando com ela a gente encontre as melhores soluções em relação a esse enfrentamento", falou.

O Decreto Municipal de Enfrentamento à COVID-19, ao longo da pandemia sofreu algumas alterações. Atualmente, o novo decreto é o de Nº 6305/2020 e foi publicado no Diário Oficial do Município do dia 19 de novembro.



Uberaba fora do Minas Consciente

No início do mês de outubro, Uberaba deixou o Minas Consciente graças a medida tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que anulou no dia 22 de setembro a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) que obrigava a adesão dos municípios mineiros ao plano estadual.



Mesmo contra a vontade do prefeito Paulo Piau, mas com determinação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Uberaba esteve por cerca de dois meses no programa estadual que estabelece diretrizes para flexibilização das atividades em meio à pandemia do novo coronavírus.

Diplomação

Diplomação da prefeita, do seu vice e dos 21 vereadores de Uberaba aconteceu nesta quinta-feira no Fórum Melo Viana (foto: Rodrigo Garcia/CMU)

A prefeita eleita Elisa Araújo, o seu vice Moacyr Lopes e os 21 vereadores de Uberaba foram diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) nesta quinta-feira (17/12) durante cerimônia no Fórum Melo Viana.



Devido a pandemia do novo coronavírus, a Justiça Eleitoral determinou pela não participação no evento dos suplentes de vereadores, sendo que a diplomação deles ocorreu de forma virtual, simultaneamente, à solenidade; os diplomas deles foram encaminhados por email.