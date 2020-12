Vereador Crispim se diz comprometido com as causas sociais e periferias

Vereador Marcos Crispim quer aproximar a população da Câmara Municipal, principalmente aqueles que moram fora da Avenida do Contorno (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



Marcos Crispim (PSC) quer levar cultura e esporte às periferias da cidade.



Aos 44 anos, Marcos frequenta a Igreja Batista da Lagoinha e pretende engrossar a Bancada Cristã do Parlamento municipal. Ele é favorável ao Escola sem Partido, projeto que quer proibir professores da rede municipal de proferirem opiniões políticas em sala de aula.



Negro, reconhece a representatividade que carrega ao assumir uma das 41 cadeiras da Câmara. “Principalmente na política, há poucos negros ocupando cargos”, afirma, embora diga não ter pedido votos “por ser negro ou uma minoria”.



Marcos vai compor a base aliada ao prefeito Alexandre Kalil (PSD). Além de ter sido assessor da deputada estadual Ana Paula Siqueira (Rede), trabalhou com o Professor Wendel Mesquita (Solidariedade), ex-vereador — atualmente na Assembleia Legislativa.



Descontente com o protagonismo de temas nacionais nos debates travados entre vereadores, quer dar voz às agruras vividas pelos que, nas palavras dele, vivem “fora da Avenida do Contorno”. “Não penso em algo novo, mas em focar nos anseios, principalmente, da periferia”, pontua.





Qual a bandeira prioritária de seu mandato?

Trabalhar pelas causas sociais e pelas periferias. Minha formação e atuação são, justamente, em projetos sociais. Tive a maioria dos votos no Alto Vera Cruz e entorno, onde idealizei um projeto, 13 anos atrás, chamado Comunidade em Ação, voltado ao esporte, mas onde também desenvolvemos cursos profissionalizantes.





De quais mecanismos parlamentares o senhor quer lançar mão para alavancar ações sociais?

Enfrentamos muitas dificuldades no projeto por entender que o jovem, em BH, tem muitas dificuldades na busca pelo primeiro em- prego. Então, precisamos criar leis e favorecer as empresas, principalmente no setor de serviços, para facilitar a contratação e a qualificação dos jovens. Muitos dos que chegaram até nós em busca do primeiro emprego não tinham qualificação adequada para o mercado de ser- viços. É buscar ferramentas junto ao poder Executivo para desenvolver ações e facilidades às empresas, para que qualifiquem e contratem os jovens, principalmente neste período de pandemia, que dificultou ainda mais para os que não têm experiência.









Qual o primeiro projeto de lei que pretende apresentar?

Ainda estamos elaborando, mas é voltado, justamente, à questão do primeiro emprego. Estamos em formação, buscando nos adequar às legislações, para incentivar as contratações.





O que pensa do projeto Escola sem Partido?

Somos totalmente a favor. Acredito que o jovem precisa — e deve — se interessar por questões políticas. Sempre motivamos os jovens a se envolverem com políticas públicas, mas entendemos que isso deve ser feito em um ambiente onde não há uma única opinião. Já vivenciei isso com minha filha: ela foi expor uma opinião na escola e, por ser contrária à opinião do professor, foi, de certa forma, coagida. O professor falou que pessoas que votaram em determinado candidato eram burras. Vindo de um professor, isso fica pesado. Minha filha é uma criança que está virando adolescente. Isso é nocivo. A escola deveria ser um lugar bacana para debater política e outros tipos de temas, mas, infelizmente, vemos que há influência a uma determinada área (opinião). Não há campo aberto para o debate amplo.





O senhor vai compor um ambiente no qual a maioria dos integrantes é branca. Pretende levar temáticas ligadas ao povo negro?

Como negro, automaticamente falarei a respeito, mas não especificamente. Trabalhamos como cida- dãos. A cor da pele indifere. É justamente para quebrar alguns tabus. Fiz minha campanha e, durante todo o período, logicamente todos sabiam que sou negro, pelos santinhos e pelas redes sociais, mas não militamos pedindo votos por ser negro ou uma minoria. Trabalhamos pedindo votos diante das propostas que temos e da atuação passada que desenvolvemos. Sabemos que é preciso que o negro ocupe espaços. Afinal de contas, é uma parcela significativa da sociedade. E, principalmente na política, há poucos negros ocupando cargos.









A princípio, o senhor será da base de sustentação ao governo ou oposição?

Ainda não tive a oportunidade de sentar com o prefeito, mas falamos com algumas pessoas ligadas à prefeitura e, neste primeiro momento, a tendência é que sejamos base. Logicamente, o que for contrário aos desejos da população seremos contra.





O que o senhor pensa poder levar de diferente à Câmara?

Está faltando um pouco de diálogo. Acompanhei algumas (reuniões) plenárias muito acaloradas. Senti que a população estava um pouco afastada da Câmara. Os anseios, principalmente da população fora da (Avenida do) Contorno — e no, nosso caso, atrás da Andradas. Pouco acessavam a Câmara Municipal. Os temas debatidos, muitas vezes, eram de âmbito nacional, que não têm muito a ver com a função da Câmara, e o que era de competência dos vereadores não era debatido. Não penso em algo novo, mas em focar nos anseios, principalmente, da periferia. E voltar com o diálogo entre os pares.