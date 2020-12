Araguari: operação cumpre mandados contra 13 vereadores em esquema na Saúde

Foram cumpridos 43 mandados de busca e apreensão operação Fura Fila (foto: Divulgação/MPMG)

dos 17da atual legislatura em, no Triângulo Mineiro, sãopelo(MPMG) pela suspeita dena rede pública deno Município. Além dos legisladores, assessores parlamentares e servidores da Secretaria Municipal de Saúde foram alvos do cumprimento de 43 mandados de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira (11/12) da. Além de Araguari, houve buscas em Uberlândia e remédios foram apreendidos. Também participaram da operação as polícias Militar e Civil.