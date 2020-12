Deputado Agostinho Patrus é reeleito presidente da Assembleia de Minas

Agostinho Patrus continua na presidência da Assembleia de Minas. (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O deputado estadual(PV) foi reeleito presidente daLegislativa de Minas Gerais. A votação sobre a composição da Mesa Diretora do Parlamento ocorreu nesta sexta-feira (04/12). A maioria do grupo responsável por liderar os trabalhos foi reconduzida aos seus postos. A única mudança ocorreu na 2° vice-presidência: Cristiano Silveira (PT), deu lugar a Doutor Jean Freire, colega de partido.O novo mandato da Mesa Diretora começa em fevereiro próximo ano. A chapapor Agostinho Patrus vai comandar a Casa até 31 de janeiro de 2023. (Veja, ao fim deste texto, a composição completa da Mesa).Apenas uma chapa concorreu aos cargos da Mesa. Agostinho foi reeleito por. Segundo ele, a prioridade é dar continuidade ao processo de fortalecimento do Parlamento Estadual. Como exemplo, ele citou o Assembleia Fiscaliza — série de sabatinas ao secretariado do Palácio Tiradentes.“Vamos continuar o trabalho dee independência do poder Legislativo. Criamos o Assembleia Fiscaliza, que foi fundamental nessa atuação de cobrança, ao governo do estado, das ações realizadas e de como os recursos públicos foram investidos. Em um momento em que os recursos são tão escassos, é fundamental que eles sejam bem aplicados, bem gastos e retornem à população com qualidade”, afirmou.

Orçamento na pauta

Composição da Mesa Diretora - Assembleia de Minas - fevereiro de 2021 a janeiro de 2023

Nesta sexta, os deputados estaduais voltam ao plenário para votar odo governopara o próximo ano. O texto enviado pelo poder Executivo prevê rombo de R$ 16,2 bilhões nas contas públicas. Trata-se de umR$ 2,9 bilhões que o estimado para 2020.Agostinho Patrus (PV)Antonio Carlos Arantes (PSDB)Doutor Jean Freire (PT)Alencar da Silveira Júnior (PDT)Tadeu Martins Leite (MDB)Carlos Henrique (Republicanos)Arlen Santiago (PTB)