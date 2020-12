Prefeito de Uberaba presta contas dos seus dois mandatos aos vereadores

Reunião entre o prefeito de Uberaba e os vereadores atuais e eleitos de Uberaba aconteceu nesta quinta-feira (03/12) no auditório do Centro Administrativo. (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberaba)

O prefeito de Uberaba, Paulo Piau (MDB), prestou contas de seus dois mandatos à frente do Executivo Municipal (2013/16 – 2017/20) aos atuais vereadores e aos parlamentares eleitos de Uberaba, nessa quinta-feira (03/12), no auditório do Centro Administrativo.

Ainda conforme o prefeito, nos últimos oito anos, Uberaba cresceu 25% em termos urbanos. “Na Educação, o orçamento aumentou 169%, com a entrega de 16 escolas e 55 escolas reformadas, além de ações para distribuição da merenda escolar e o crescimento da escola em tempo integral”, disse.

Já na Saúde, o orçamento cresceu 103%. Para isso, Piau destacou a entrada em funcionamento do Hospital Regional, sendo o único dos nove construídos no Estado que está em atividade.

O prefeito de Uberaba também falou aos vereadores atuais e eleitos sobre o projeto Cidade Vigiada; criação do Centro de Iniciação Esportiva no Bairro Beija-Flor; a implantação de 45 km de ciclofaixas; 59 academias ao ar livre instaladas; conclusão do BRT, com os terminais Leste/Oeste/Sudeste e Sudoeste; mais de R$ 4 bilhões conquistados em investimentos com a geração de cerca 18 mil empregos, entre outros.



Também nesta semana, em outra reunião, o prefeito entregou relatórios iniciais à equipe de transição da prefeita eleita Elisa Araújo (Solidariedade). A expectativa é de que nesta sexta-feira (4/12) seja entregue o restante dos relatórios, relacionados às pastas de finanças, pessoal e obras. “Todas as informações estarão disponíveis para a próxima gestão. Não vamos sonegar nenhum dado”, garantiu Piau.





Elisa se reúne com vereadores



Elisa também se reuniu com os atuais vereadores. O encontro aconteceu na tarde desta quarta-feira (2). "Nos reunimos com os vereadores da atual legislatura na Ca%u0302mara Municipal para ouvirmos as sugesto%u0303es dos parlamentares para a destinac%u0327a%u0303o do orc%u0327amento para o pro%u0301ximo ano. Vale lembrar que a votac%u0327a%u0303o da Lei Orc%u0327amenta%u0301ria Anual, a LOA, referente a 2021 sera%u0301 votada em plena%u0301rio na pro%u0301xima semana", afirmou Elisa.