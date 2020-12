Kalil na Globonews sobre o governo de Minas: 'Não penso, mas estou aí'

(foto: Reprodução/GloboNews)









parlamentarismo branco" - ou seja, dar mais poder à Assembleia Legislativa - para que "tudo seja aprovado".



"Uma recuperação urgente. Um parlamentarismo branco, com apoio de toda a Assembleia, para fazer com que tudo seja aprovado, independente do que for, para enxugar a máquina", analisou. Ele se refere à situação de calamidade pública que o governo de Minas passa há alguns anos





"O próximo governador, porque pelo visto ainda não vão salvar o estado (neste mandato), tem que sentar para ficar por um mandato, porque, quando sair, não será eleito nem para síndico de prédio, de tanta coisa que terá que fazer para tentar enxugar", completou.





Kalil deu uma declaração parecida na última segunda-feira (30/11), quando foi questionado no Roda Viva a respeito do mesmo assunto. Na ocasião, afirmou que não pensa na possibilidade de se candidatar e que "não faz compromisso com ninguém".

