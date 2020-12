(foto: Leandro Couri/EM/DA PRESS)



prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), considera participar de forma ativa da disputa presidencial em 2022. "Estou no jogo do tabuleiro", afirmou à jornalista Andréia Sadi, em entrevista ao programa Em Foco, da GloboNews, na manhã de quarta-feira (2).



A possibilidade havia sido aventada no programa Roda Viva, que foi ao ar na segunda (30), quando disse "se eles quiserem me carregar, eu vou".

Observou que não há nomes no Estado que "queiram participar desse jogo em Estado tão importante." "Minas está jogada de lado para nação", afirmou. E ressaltou o papel de Belo Horizonte, como a terceira capital do Brasil, nesta disputa. Kalil obteve 784.307 votos (63,36% dos votos), uma votação nunca obtida para prefeitura da capital em primeiro turno.

Kalil foi questionado sobre dois nomes aventados para disputar à Presidência da República com quem ele tem muita proximidade, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Rodrigo Maia (DEM) e o Ciro Gomes, vice-presidente do PDT. Optou por não responder e afirmou que os dois políticos têm mais experiência do que ele para responder qual seria o melhor nome para a disputa de 2022.

"Sou cachorro novo. Não me aperta nisso. Não tenho avaliação nacional. temos tecnologia para isso, como pesquisa", argumentou. Kalil disse que não é megalomaníaco."Já disse que não sou modesto, mas não sou megalomaníaco. Eles podem indicar qual é o melhor caminho", concluiu.