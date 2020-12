Kalil sobre Eduardo Bolsonaro: 'Se não tiver picadeiro, não tem palhaço'

(foto: Leandro Couri/EM/DA PRESS)

O prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), concedeu entrevista à jornalista Andreia Sadi, no programa Em Foco, da GloboNews, na manhã desta quarta-feira (02/12). Com ado Brasil ao fundo, Kalil falou diretamente da prefeitura da capital mineira. O político respondeu ao deputado federal Eduardo Bolsonaro que, no Twitter, afirmou que Belo Horizonte havia reeleito o 'projeto de ditador', em referência à política de isolamento social adotado pelo prefeito reeleito na capital mineira noà pandeima da COVID-19.

Kalil disse que não é de seu feitio responder a críticas feitas por, mas que abriria uma exceção devido à pergunta de Andréia Sadi. "Em respeito a você, vou responder. Meu pai dizia que 'senão tiver público, não tem picadeiro. Se não tiver picadeiro, não tem palhaço'", afirmou.

Em tom mais conciliador, mas sem deixar de alfinetar Eduardo Bolsonaro, Kalil defendeu a convivência de ideias divergentes no debate político no Brasil. "Tem gente que tem empatia, sentimento, sabe o que é morrer um pai e uma mãe. Eu, por exemplo, perdi os dois. Não tenho dúvida que no Brasil, todo mundo que pensa diferente voltará a conversar. Se há pensamento diferente, vamos respeitar", disse.



O prefeito também respondeu sobre as declarações dadas ao programa Roda Viva, sobre a reabertura dos shoppings populares, logo quando Belo Horizonte iniciou o processo de flexibilização.



