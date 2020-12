Kalil no Roda Viva: um dia depois, entrevista repercute nas redes

Alexandre Kalil (PSD) (foto: Tv Cultura/Reprodução) Roda Viva, da TV Cultura, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), acabou ficando entre os assuntos mais falados nas redes sociais. Em meio a elogios e críticas, o prefeito surpreendeu os brasileiros com o seu jeito “único” de expor o que pensa. Durante quase duas horas, Kalil falou sobre sua gestão, a pandemia do novo coronavírus, não poupou outros partidos e alfinetou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e a família Bolsonaro. Um dia após conceder entrevista ao programada, o, acabou ficando entre os assuntos mais falados nasEm meio a, o prefeito surpreendeu os brasileiros com o seu jeito “único” de expor o que pensa. Durante quase duas horas, Kalil falou sobre sua gestão, a pandemia do novo coronavírus, não poupou outros partidos e alfinetou o governador de









Além do filho do presidente, o prefeito reeleito de BH chamou atenção também dos internautas. Espalhados em diversos estados, os usuários comentaram sobre o jeito “mal humorado” e “carrancudo” do prefeito. Além disso, imagens onde Kalil foi fotografado com expressões mais sérias foram utilizadas para a criação de um meme. Junto com elas, a frase: “todo mineiro é simpático” viralizou nas redes sociais.

%u201Co mineiro é um povo simpático%u201D



o mineiro: pic.twitter.com/6vypCUu20W %u2014 kim jong hm (@ahnaojoaopaulo) December 1, 2020





Durante o programa, o prefeito chamou atenção por não fazer média com o governo federal e críticar até mesmo seu próprio partido. As partes mais comentadas pelos internautas foram exatamente aquelas que Kalil falou sobre Bolsonaro, Zema, a pandemia do novo coronavírus, racismo e homofobia, assuntos pertinentes na mídia durante os últimos meses.





As frases “desce uma nave agora e me leva” e “eu tenho dó desse boçal” ditas pelo prefeito após ser questionado sobre o morador de um prédio de Belo Horizonte, que entrou na Justiça para tentar apagar uma imagem que representa a cultura negra, também viralizaram nas redes sociais. A arte faz parte do projeto Cura (Circuito Urbano de Arte), frequentemente visto nos edifícios da capital.

"Tenho dó desse boçal", diz @alexandrekalil sobre um morador de um condomínio em Belo Horizonte que entrou com ação judicial para tentar apagar um mural que celebra a cultura negra. #RodaViva pic.twitter.com/eAskD9lQSl %u2014 Roda Viva (@rodaviva) December 1, 2020



Rixas e parcerias







O prefeito também teceu diversos elogios a Ciro Gomes, a quem ele chamou de “grande amigo”. Além das brincadeiras e piadas, os internautas também apoiaram uma possível chapa para 2022. A hashtag “Ciro e Kalil” acabou ficando em alta na hora do programa. Isso porque Kalil confessou que aceitaria disputar a presidência da República. “Se eles quiserem me carregar, é claro que eu vou. Hoje sou o prefeito de Belo Horizonte. Agora: se eu for carregado para lá, muito obrigado”.O prefeito também teceu diversos elogios a Ciro Gomes, a quem ele chamou de “grande amigo”.





Em Minas Gerais, a rixa entre Kalil e Romeu Zema já é conhecida pelo grande público. Apesar disso, o assunto surpreendeu grande parte do público que assistia em outros estados. O prefeito acusa o estado, que vive grave crise financeira, de não repassar os recursos a serem investidos em melhorias para a capital mineira . “Zema não fala nada e não faz nada”, declarou.





Acompanhando as redes sociais, é possível perceber que o prefeito de Belo Horizonte acabou conquistando o carinho do povo brasileiro, mesmo que indiretamente. Elogiado pela grande maioria, Kalil “irritou” aqueles que apoiam a extrema direita e tem um pensamento mais conservador.





