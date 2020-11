Vídeo de Felipe Saliba 'comemorando vitória' sobre Marília Campos é fake news, diz assessoria

Marília Campos venceu Saliba com 51,35% dos votos válidos (foto: Gladyston Rodrigues/ EM/D.A. Press) vídeo que circula nas redes sociais mostra o que seria uma “comemoração antecipada” do candidato a prefeito de Contagem, Felipe Saliba (DEM), que foi derrotado por Marília Campos (PT) no 2° turno das eleições desse domingo (29). Segundo as publicações, o vídeo teria sido gravado antes das urnas da Região de Nova Contagem serem totalmente apuradas. Umque circula nas redes sociais mostra o que seria uma “” do candidato a prefeito de Contagem, Felipe Saliba (DEM), que foipor Marília Campos (PT) no 2° turno das eleições desse domingo (29). Segundo as publicações, o vídeo teria sido gravadodas urnas da Região de Nova Contagem serem totalmente apuradas.

Em nota oficial enviada ao Estado de Minas, a assessoria de Saliba afirmou que o candidato não gravou nenhum vídeo nesse domingo e que a suposta comemoração antecipada foi gravada no primeiro turno das eleições, no diretório do partido. Disse ainda que Felipe Saliba não acompanhou a apuração dos votos do segundo turno no diretório.





Veja a nota na íntegra:





Durante toda nossa campanha combatemos com veemência o gigantesco número de Fake News que foram criadas e compartilhadas no intuito de manchar a honra do candidato ou a campanha.





E até mesmo após o término das eleições precisamos continuar combatendo mentiras. Isso mostra-se comprovadamente quando um vídeo filmado no primeiro turno das eleições, ou seja, dia 15, no diretório do partido é compartilhado como sendo do segundo turno.





Neste segundo turno, o candidato nem acompanhou a apuração no diretório, tendo preferido ficar em sua casa ao lado da família.





Nossa campanha foi feita nas ruas, de forma propositiva e com verdade, combatendo justamente esse tipo de prática. E estamos muito felizes de termos conseguido levar nossa mensagem a tantos contagenses, aos quais agradecemos pela confiança!

Disputa acirrada





apertada e emocionante até o fim da apuração. Os dois candidatos chegaram aos 92% das urnas apuradas com diferença de apenas quatro votos. A vitória da deputada estadual Marília Campos (PT) sobre o advogado Felipe Saliba (DEM) para a Prefeitura de Contagem , na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foiaté o fim da apuração. Os dois candidatos chegaram aos 92% das urnas apuradas com diferença de apenas





Ao fim da apuração, Marília Campos venceu Saliba com 51,35% dos votos válidos. Foram 147.768 votos para a petista contra 139.987 para o advogado. Marília atualmente é deputada estadual e voltará à Prefeitura de Contagem, depois de ter governado a cidade de 2005 a 2012.





Marília Campos também foi vereadora de Contagem de 2001 a 2004.

