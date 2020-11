Disputa voto a voto marca vitória de Marília Campos sobre Felipe Saliba em Contagem

Antes da concretização do triunfo de Marília, a disputa foi franca. No começo da apuração, às 17h40, o cenário era favorável à vencedora, que tinha 53,34% somente com 5,81% das seções contabilizadas. Já às 18h18, com 67,52% das urnas apuradas, Saliba tinha 51,16% dos votos válidos.