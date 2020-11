'Minha história é meu principal testemunho', diz Marília Campos ao votar em Contagem

Candidata à prefeitura de Contagem, Marília Campos (PT) vota nesta manhã (29/11) no bairro Eldorado (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Escola Estadual Helena Guerra, no Eldorado, em Contagem, na manhã deste domingo (29/11). Isso porque Marília Campos (PT), candidata que disputa o segundo turno à prefeitura da cidade, votou no local, recebida sob aplausos e cumprimentos de apoiadores. Ela se diz confiante em “fazer Contagem ser feliz de novo”.



'Minha história é meu principal testemunho', diz Marília Campos ao votar em Contagemhttps://t.co/cme7jS2gfd pic.twitter.com/QDdpwPqjYR — Estado de Minas (@em_com) November 29, 2020

O movimento foi grande na, no, em, na manhã deste domingo (29/11). Isso porque, candidata que disputa o segundo turno à prefeitura da cidade, votou no local, recebida sob aplausos e cumprimentos de apoiadores. Ela se diz confiante em “fazer Contagem ser feliz de novo”.









Felipe Saliba (DEM) e acusou o adversário de espalhar mentiras sobre ela. Marília comentou sobre a acirrada disputa com o oponente e acusou o adversário de espalhar mentiras sobre ela.





“Tivemos que lutar judicialmente, por exemplo, por um carro de som que dizia apoio do atual prefeito à minha candidatura, o que é uma mentira, e usaram nosso CNPJ de campanha pra divulgar esse apoio”, apontou a candidata. “Tenho certeza e convicção que minha história é o meu principal testemunho e certamente a cidade vai discernir o que é a mentira e o que é a verdade”.





As pesquisas apontam para um segundo turno disputado na maior cidade da Grande BH: segundo o levantamento do Instituto Soberano, a petista está com 52,3% dos votos válidos, ante 47,7% do democrata. Considerando a margem de erro de 3,98 pontos percentuais, os dois estão empatados tecnicamente.

Marília Campos (PT) foi prefeita de Contagem entre 2005 e 2012 e atualmente é deputada estadual em segundo mandato (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)





Bandeiras e apoios





A isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é um dos pontos sensíveis da campanha do terceiro maior colégio eleitoral de Minas. O tributo foi retomado no mandato de Alex de Freitas (sem partido, 2017-2020) e agora é ponto de disputa no atual pleito. Marília pretende reduzir o valor pago pelos moradores da cidade.





“Meu compromisso é de reduzir o valor do IPTU, fazer um estudo de todas as políticas de isenção e reduzir o valor do imposto residencial, comercial, que estão abusivos, e das taxas de anúncio”, esclarece.





Campos foi prefeita de Contagem entre 2005 e 2012 e atualmente é deputada estadual em segundo mandato. A petista não gosta de dizer em abandonar a Assembleia Legislativa, mas que recebeu um “chamado da cidade”. “A cidade pediu a minha volta. Estou sendo fiel ao desejo e à expectativa das pessoas que confiaram em mim”, disse. Ela ainda garante que seguirá em articulação com os parlamentares da casa.





Marília é a candidata da coligação “Contagem Feliz de Novo”, formada por PT, MDB, PSB e PCdoB e costurou apoios relevantes para o pleito deste ano. Desde o primeiro turno está ao lado do MDB de Newton Cardoso e Newton Cardoso Jr, figuras conhecidas da política local. No segundo, está com o Republicanos de Doutor Wellington, terceiro colocado no primeiro e candidato do atual prefeito Alex de Freitas, e com o PDT de Ivayr Soalheiro, quarto lugar da disputa do último 15 de novembro.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais