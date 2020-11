PT fica sem capitais pela primeira vez; partido tem vitórias apenas em cidades médias

Partido capitaneado pelo ex-presidente Lula não conseguiu capitais no pleito municipal deste ano. (foto: Sérgio Lima/AFP)

O Partido dos Trabalhadores () terminou o segundo turno da eleição municipal sem conquistar. Pela primeira vez, a legenda ficará sem controlar polos estaduais. O fato foi consumado neste domingo (29/11), após as derrotas de Marília Arraes , no Recife (PE), e de João Coser , em Vitória (ES).





Em 2016, o PT conquistou apenas a Prefeitura de Rio Branco, no Acre, com Marcus Alexandre, que deixou o posto dois anos depois para concorrer ao governo. Ele foi substituído pela vice, Socorro Neri (PSB), que perdeu neste domingo para Tião Bocalom (PP).O melhor desempenho do PT nas capitais que disputou neste domingo foi em solo pernambucano. Marília teve 43,73% dos votos válidos, mas sucumbiu ante os 56,27% conquistados pelo primo, João Campos (PSB).Em Vitória, Coser foi derrotado por Delegado Pazolini (Republicanos). O petista obteve 41,5% dos votos válidos, ante 58,5% do oponente.A legenda de Luiz Inácio Lula da Silva participou de 15 segundos turnos. Onze terminaram em triunfos. Dois deles ocorreram em. A deputada estadual Marília Campos derrotou Felipe Saliba em, na Região Metropolitana. Enquanto isso, a parlamentar Margarida Salomão ganhou de Wilson Rezato em. Ao todo, o partido vai gerir 28 localidades mineiras.As outras vitórias do PT ocorreram nas paulistas Diadema e Mauá. Os felizardos foram Filippi Júnior e Marcelo Oliveira, respectivamente.Pouco antes das 15h, a duas horas do fechamento das urnas, a ex-presidente Dilma Rousseff chegou a responder uma seguidora no Twitter, afirmando que o PT retomaria a força obtida no passado. No post, a mulher relatou “saudades” das gestões do partido. “Voltaremos”, rebateu Dilma Rival do PT na polarização partidária que marcou tempos recentes do país, o PSDB também sofreu queda de desempenho. Embora tenha conquistado São Paulo com Bruno Covas, viu o número de capitais vencidas encolher: as sete de quatro anos atrás converteram-se em quatro.Em Minas Gerais, o partido obteve 90 vitórias. Neste domingo, André Merlo triunfou em Governador Valadares , no Vale do Rio Doce.Para Camila Rocha, cientista política e pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP), o momento das legendas reflete certa “frustração” do eleitorado.“Hoje, ainda que (João) Doria tenha tenha tentado uma renovação à direita, o PSDB não encontrou o que, exatamente, está representando no cenário nacional. A mesma coisa (vale para) o PT”, menciona.