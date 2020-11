Avante elege o primeiro prefeito de capital na história do partido

Deputado Federal Luís Tibé, presidente nacional do Avante e Davi Almeida, prefeito-eleito de Manuas (foto: Avante/Reprodução)

elegeu neste domingo (29/11) o primeiro prefeito de capital na história do partido, que foi fundado em 1989. Davi Almeida derrotou Amazonino Mendes (Podemos) e foi eleito prefeito da capital do Amazonas com 51,24%. Em, segundo maior colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro,também foi eleito pela legenda neste segundo turno.

O Avante foi um dos partidos que mais cresceram nas eleições municipais de 2020, saltando de 12 prefeituras conquistadas em 2016 para 82 prefeitos eleitos neste ano em todo o Brasil, um crescimento de 683%.

Emo crescimento foi de 834% em número de prefeituras, passando de seis prefeitos eleitos no estado em 2016 para 50 no pleito deste ano, arrebatando prefeituras de polos regionais do interior, como Varginha, Ituiutaba e Bocaiúva.

Em Belo Horizonte, o Avante fez parte da coligação de Alexandre Kalil (PSD), reeleito com 63,36% dos votos, e elegeu três vereadores: Juninho Los Hermanos, Flávia Borja e Professor Claudiney Dulim.

O Avante foi fundado em 1989 por dissidentes do PTB. Originalmente Partido Trabalhista do Brasil (PTdoB), a legenda alterou seu nome em 2017. O presidente nacional da legenda é o deputado federal por Minas Gerais Luís Tibé.

