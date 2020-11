Eleições 2020: Em Uberaba, Justiça determina retirada de post ofensivo contra Eliza

No primeiro turno, Elisa teve 36,25% dos votos e Tony, 24,99% (foto: Divulgação/Facebook) Uberaba, no Triângulo Mineiro, a candidata Elisa Araújo (Solidariedade) vem sendo alvo de ataques em redes sociais. Um dos casos foi alvo de ação da Justiça Eleitoral. Neste domingo (29/11), ela e o candidato Tony Carlos (PTB) decidem o segundo turno. Em, no Triângulo Mineiro, a candidatao (Solidariedade) vem sendo alvo de ataques em redes sociais. Um dos casos foi alvo de ação daNeste domingo (29/11), ela e o candidato Tony Carlos (PTB) decidem o segundo turno.



Após um internauta chamar a candidata Elisa de ‘loira burra’, entre outras publicações no Facebook consideradas ofensivas e constrangedoras à pessoa e à imagem da candidata perante a sociedade, a titular da 1ª Unidade Jurisdicional Cível, 1º Jurisdição da Comarca de Uberaba, juíza Cíntia Fonseca Nunes Junqueira de Moraes, determinou a retirada dos conteúdos, em 24 horas.



A ação é requerida pela candidata com tutela de urgência, segunda a sua assessoria de imprensa. Além disso, Elisa também requer indenização de R$ 40 mil por danos morais. Ela move ainda outros 11 processos cíveis por violação do direito de imagem dela em publicações em redes sociais.

“Nelas, a candidata também requer reparação por danos morais e deferimento de liminar para que os requeridos retirem as publicações difamatórias e se abstenham de fazer novas publicações que a envolvam, sob pena de multa. O Facebook Serviços Online do Brasil também é réu no processo”, diz nota da assessoria de imprensa de Elisa