Eleição 2020: candidatos têm prioridades diferentes para turismo em Uberaba

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no primeiro turno ela ficou em primeiro lugar com 36,25% dos votos, e Tony ficou em segundo, com 24,99%. (foto: Divulgação/Redes Sociais)

Com relação às primeiras ações voltadas para o turismo de Uberaba, os planos de governo dos candidatos a prefeito de Uberaba, Tony Carlos (PTB) e Elisa Araújo (Solidaridade) apresentam diferenças quanto ao foco. Os dois disputam o segundo turno das eleições neste domingo (29/11).



Tony destacou a implantação da Convention & Visitors Bureau (uma organização de marketing que promove um local como um destino de viagem) e do Plano Municipal de Turismo. Já Elisa ressaltou a importância da criação do Projeto Geoparque Uberaba Terra de Gigantes.









O candidato do PTB considera que neste período em que a pandemia ainda está presente é preciso auxiliar as empresas no que for possível. “Seja no parcelamento de impostos, incentivos fiscais e até mesmo na captação de recursos junto às esferas superiores. Vamos de pronto ampliar parcerias com instituições como o Sebrae e auxiliar as empresas que atuam no ramo do turismo a recuperarem sua capacidade de investimento para que possam voltar a gerar emprego e renda para a nossa querida Uberaba”, afirma.





Já Elisa quer criar o projeto Geoparque Uberaba Terra de Gigantes, que, segundo ela, vai estar inserido em todo o contexto da cultura e do turismo do município. “O projeto também está dentro do desenvolvimento econômico porque a conquista da chancela pela rede mundial de geoparques da Unesco dará a Uberaba a oportunidade de atrair emprego e renda por meio do turismo sustentável, mas, para que isso ocorra, é preciso valorizar nosso patrimônio geológico, histórico - arquitetônico e cultural material e imaterial”, diz a canditada do Solidariedade.





Em relação à proteção do patrimônio local, ainda segundo Elisa, serão criados sítios históricos e culturais em Uberaba, que preservarão e valorizarão a arquitetura local e a história do município. “As diretrizes da Unesco oferecem os pilares para o alcance da chancela. E por meia dessas diretrizes, vamos alcançar a pontuação máxima.

Os aspectos do patrimônio arquitetônico, natural e cultural de Uberaba promoverão a conscientização e compreensão da importância desses bens, que passará a ser gerenciado com um conceito de proteção, educação e desenvolvimento sustentável”, afirma Elisa.