Marcelo Álvaro Antônio afirma que turismo não é o vilão da pandemia

Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo (foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

O ministro do, afirmou em seu perfil noque o setor não é o vilão na transmissão do coronavírus. A declaração foi feita junto a um vídeo publicitário feito peloem campanha pelo reaquecimento do segmento.

“Com responsabilidade e respeito às regras de biossegurança da Anvisa, vamos mostrar que o turismo não é o vilão da história! O governo do presidente da República Jair Bolsonaro acredita e aposta no turismo”, postou Álvaro Antônio.

A campanha “Retomada do Turismo” convoca os brasileiros a visitarem os destinos nacionais, mas promove a observação de protocolos sanitários, como o uso de álcool em gel e de máscaras. A pasta de Marcelo criou o selo de responsabilidade para estabelecimentos, eventos e profissionais que atuarem em cumprimento de medidas de prevenção à COVID-19.

O endosso do Ministério do Turismo às viagens e eventos vem na contramão das recomendações de especialistas, que temem por uma segunda onda da pandemia no país. O Imperial College de Londres divulgou nesta terça-feira (24) que a taxa de transmissão (Rt) da COVID-19 no Brasil está em 1,30,significando que cada 100 pessoas transmitem para outras 130. A taxa divulgada hoje é a mais alta desde maio, e há duas semanas, o indicador era de 0,68.

*estagiário sob supervisão do subeditor João Renato Faria