Bolsonaro não vai prestar depoimento no inquérito que investiga interferência na PF

AM

Jair Bolsonaro (sem partido) (foto: Agência Brasil/Reprodução) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não vai prestar depoimento à Polícia Federal no inquérito que apura a suposta tentativa de interferência do presidente na corporação. A decisão foi informada ao Supremo Tribunal Federal (STF) pela Advocacia-Geral da União (AGU) nesta quinta-feira (26). não vaino inquérito que apura a suposta tentativa dedo presidente na corporação. A decisão foi informada ao Supremo Tribunal Federal (STF) pela Advocacia-Geral da União (AGU) nesta quinta-feira (26).

O inquérito está paralisado desde o dia 17 de setembro, em razão da indefinição sobre o depoimento de Jair Bolsonaro. Isso porque o governo tentava autorização para que Bolsonaro pudesse apresentar depoimento por escrito, em vez de comparecer presencialmente.



No documento, a AGU informou o desejo de "declinar do meio de defesa que lhe foi oportunizado unicamente por meio presencial no referido despacho", em referência ao depoimento.

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa