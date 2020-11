Deputados pedem saída de Eduardo Bolsonaro da Comissão de Relações Exteriores

AM

Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) (foto: Agência Brasil/Reprodução) troca de farpas entre o deputado federal e filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), e a representação diplomática da China, alguns deputados protocolaram nesta quinta-feira (26) um requerimento pedindo ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que paute o “afastamento imediato” de Eduardo da presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Casa. Depois da novaentre o(sem partido),(PSL-SP)e a representação diplomática da, alguns deputados protocolaram nesta quinta-feira (26) um requerimento pedindo ao presidente daCâmara dos Deputados,(DEM-RJ), que paute o “” de Eduardo da presidência da









Para os parlamentares, as declarações de Eduardo Bolsonaro também são “uma afronta às boas relações diplomáticas que construímos há mais de 45 anos e que beneficiam os dois países”.



Entenda o caso





Na última segunda-feira (23), o filho 02 do presidente Bolsonaro acusou a China de praticar espionagem cibernética e defendeu a iniciativa dos Estados Unidos de criar uma aliança internacional que discrimina a tecnologia 5G de Pequim.





Depois da postagem, que foi feita nas rede sociais de Eduardo, a Embaixada da China no Brasil afirmou em nota que as afirmações do deputado são “infundadas” e “solapam” a relação entre os dois países.

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa