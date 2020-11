Mulher de Eduardo Bolsonaro pede desculpas, mas critica quem não vacina filhos

Eduardo Bolsonaro e Heloísa Bolsonaro (foto: Redes Sociais/Reprodução)









Em outras postagem, nessa terça-feira (24/11), a psicóloga disse que errou ao emitir uma opinião sobre algo que não conhece. “Mas agora, mãe, eu olho para minha filha e só penso em protegê-la, de todas as formas”, afirmou. Heloísa e Eduardo são pais de Georgia, que tem um pouco mais de um mês.





“E não é coisa de retardado, me desculpem. São apenas pessoas que pensam diferente de mim ou que possuem informações que eu não possuo”, prossegue. “Quando uso a palavra 'retardado' nada tem a ver com as pessoas com deficiência intelectual. Aqui, o politicamente correto não. E, obviamente, não estava falando do vírus chinês”. conclui. Heloísa também postou uma matéria sobre as doenças que podem ressurgir se os brasileiros pararem com as vacinas.





Após chamar o movimento antivacina de “coisa de retardado”, a esposa do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e nora do presidente Jair Bolsonaro, Heloísa Bolsonaro, voltou atrás e disse que errou. No entanto, ela voltou a defender o uso de vacinas e criticou os pais que deixam de imunizar os filhos.