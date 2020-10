Defesa de Moro pede depoimento presencial de Bolsonaro no STF

Ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro (foto: Agência Brasil/Reprodução)

protocolou nesta segunda-feira (5) um pedido ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que o presidentepreste depoimento de forma presencial no inquérito que investiga as acusações de Moro sobre a interferência do presidente na Polícia Federal. A manifestação foi entregue ao ministro