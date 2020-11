Eleições 2020: Campanha eleitoral ganha as ruas de Valadares

Na Avenida Minas Gerais, centro de Governador Valadares, o espaço é disputado pelas duas campanha no segundo turno (foto: Tim Filho) segundo turno das Eleições 2020 em Governador Valadares, ampliou o debate entre os candidatos André Merlo (PSDB) e Luciano Oliveira, o Dr. Luciano (PSC). A eleição é no próximo domingo (29-11).



A reta final da campanha tem sido marcada por uma forte exposição dos dois candidatos nas redes sociais. No início da campanha, muitos acreditavam que em tempos de pandemia do novo coronavírus as campanhas ficariam restritas às redes sociais, mas a campanha também chegou às ruas, como nos velhos tempos.



Bandeiras, estandartes, mochila pirulito, adesivos, cartazes e santinhos. A campanha em dois turnos em Governador Valadares, aumentou a produção de todas essas peças de publicidade para a propaganda eleitoral colocada na rua.





Mesmo com o risco de contrair a COVID-19 no meio das aglomerações, a campanha de rua se transformou em oportunidade de ouro para ganhar um dinheiro extra. Para muitos, oportunidade única, que em tempos de pandemia do novo coronavírus não pode ser desperdiçada.

“Eu fui contratada para trabalhar 15 dias nessa reta final de campanha e vou ganhar 350 reais por todos esses dias”, disse uma moça que estava na Avenida Minas Gerais e pediu para não se identificar. Ela disse que trabalhava como diarista, antes da pandemia. Perdeu os trabalhos e viu nas campanhas eleitorais uma forma de levar o alimento para os dois filhos pequenos.





O valor pago pelas coordenações para esse contingente de moças e rapazes que estão nas ruas não ultrapassa os 25 reais por dia. Nenhuma das coordernações revela quantas pessoas foram contratadas, alegando que as contratações e os valores poderão ser vistas na prestação de contas.





Gráficas aprovaram o segundo turno





Logo que a COVID-19 se espalhou pelo mundo no início de 2020 e a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a pandemia do novo coronavírus, a oportunidade para o setor gráfico de ganhar um dinheiro extra com as Eleições 2020 foi frustrada.





Marcos Vinícius Silva Andrade, diretor da maior empresa de comunicação visual da cidade, que teve de fechar sua empresa na segunda quinzena de março, por causa das restrições impostas pelas autoridades para o combate à COVID-19, disse que o segundo semestre de 2020 surpreendeu. A movimentação em seu parque gráfico foi intensa. “O segundo turno foi o grande responsável pelo movimento na produção e nas vendas a vista”, disse.





Grande parte do material que se vê nas ruas é feito em sua empresa, que há anos trabalha como gráfica rápida, mas desde o fim de 2019 colocou em funcionamento uma impressora offset, que em 2020 produziu milhares de santinhos e cartazes. As outras gráficas de Governador Valadares também não pararam as máquinas. E o resultado pode ser visto nas ruas, em verde e amarelo, as cores usadas na duas campanhas.