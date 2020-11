Homem que mantinha mulher em cárcere privado e a agredia é preso em Caratinga

Agressor foi preso em flagrante por policiais civis (foto: PCMG/Divulgação)



Um homem de 26 anos, que mantinha a companheira, de 34, em cárcere privado, foi preso em Caratinga. O crime foi descoberto após uma denúncia feita pela vítima, que deu entrada no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, com várias marcas de violência pelo corpo. O agressor foi preso em flagrante.

Muito machucada, a mulher procurou o hospital. Lá chegando, contou que era espancada e agredida pelo companheiro, com quem tinha união estável.





Segundo a vítima, há certa de dois meses, o companheiro chegou a atear fogo nela. Jogou álcool nas regiões abdominal, torácica e no pescoço, e em seguida ateou fogo. Ela apresenta marcas de queimadura nessas partes do corpo. Contou também que ele desferiu golpes em seu corpo com uma barra de ferro.





Os médicos que atenderam a mulher confirmaram que ela tinha várias fraturas no braço esquerdo e em três costelas. Também encontraram cortes, já cicatrizados, espalhados pelo corpo da vítima, principalmente nas pernas, costas, couro cabeludo, antebraços e pescoço. Ela contou aos policiais que os ferimentos eram todos causados por uma faca e uma barra de ferro que o autor utilizava.





A mulher era constantemente ameaçada pelo ex-companheiro, que dizia que a mataria, os filhos e seu pai, caso decidisse abandoná-lo.





Ela contou que somente nesta terça-feira (24), incentivada por amigos, teve coragem de ir ao hospital e contar o que vinha sofrendo. As agressões aconteciam sempre, segundo ela, num cômodo da casa na Avenida Dário Grossi. A vítima seguirá internada no hospital, pois terá de passar por cirurgia no braço esquerdo, que está fraturado.