Campo Belo: catador de material reciclável procura dono de celular encontrado no lixo

Catador de recicláveis quer devolver celular encontrado no lixo (foto: Diário Campo Belo/Divulgação)

de materiais, Fernando Henrique, procura o dono de um celular (encontrado no. Além do aparelho, ele achou um cartão bancário em nome de Nicolas Ferreira.

De acordo com o catador, oestava junto ao material, perto do campo do Botafogo. “Não quero nada em troca, apenasao dono”, explica Fernando.

Fernando mora em uma casa simples e não tem celular (foto: Diário Campo Belo/divulgação)

O catador não tem celular. O contato dele é feito por meio do um pastor da cidade, que ajuda com doações. “Eu sempre ajudo. Ele é um senhor que temno reto e anda pela cidade empurrando um carrinho de materiais recicláveis. É uma pessoa querida, que todos gostam de ajudar”, conta o pastor, Sergio Luís Silva.

Além do câncer, Fernando tem problemas auditivos. Ele recolhe o material para sustentar dois filhos, que vivem com ele. “Ele foi abandonado pela esposa, vive em uma casa humilde, no Bairro do Clube, e sustenta as duas crianças”, afirma.

O caso ganhou repercussão depois de uma postagem em um jornal local. Fernando conta que espera ansioso encontrar o dono do aparelho. “Até o momento, o celular não tocou. Só entrego para o verdadeiro dono”, diz o catador.