Campanha para evitar contágio pela COVID-19 ganha espaço em Ipatinga

Na entrada do shopping, segurança mede a temperatura corporal do garotinho que foi ao shopping (foto: Divulgação Shopping do Vale)





A campanha alerta que o uso de máscara de proteção, distanciamento social e assepsia das mãos com álcool 70% ainda devem ser prioridade para a população, considerando o risco de uma retomada da região para a onda vermelha do Plano Minas Consciente, em que somente os serviços essenciais podem funcionar.





13:50 - 24/11/2020 'Tchau, querido!' Outdoor democrata provoca Donald Trump em Valadares Shopping Vale do Aço, foi lançado o desafio com a proposta de gerar um grande movimento para que os habitantes da região do Vale do Aço convidem amigos e familiares a postar vídeos em suas redes sociais e marcar a hashtag #NossaCidadeNãoPodeParar, incentivando e alertando outras pessoas a continuarem se prevenindo. Por meio de vídeo postado nas redes sociais do, foi lançado o desafio com a proposta de gerar um grande movimento para que os habitantes da região do Vale do Aço convidem amigos e familiares a postar vídeos em suas redes sociais e marcar a hashtag #NossaCidadeNãoPodeParar, incentivando e alertando outras pessoas a continuarem se prevenindo.

COVID-19 sem tréguas

Nesta terça-feira (24/11), a Prefeitura de Ipatinga confirmou mais um óbito decorrente de complicações por COVID-19. Com este registro, o número de mortes na cidade pelo Coronavírus soma 239. A vítima é um homem de 77 anos, morador do Bairro Vila Celeste, que estava internado no Hospital Municipal. O teste atestou positivo para a Covid-19.





O HMEM assegurou que forneceu à família todas as informações quanto às causas da morte e, de acordo com o protocolo recomendado pelo Ministério da Saúde, repassou as orientações sobre os trâmites que deveriam ser seguidos no sepultamento.

