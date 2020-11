Eleições 2020: Pesquisa aponta crescimento de Felipe Saliba em Contagem

Felipe Saliba continua em crescimento e aparece tecnicamente empatado com Marília pela primeira vez (foto: Luci Sallum/Campanha Marília Campos/Netun Lima/Campanha Felipe Saliba) empate técnico na disputa pela Prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a quatro dias do segundo turno. Na pesquisa estimulada, Marília Campos (PT) recebeu 36,3% das intenções de voto. Já Felipe Saliba (DEM) teve 33,1% das intenções. Como a margem de erro é de 3,98 pontos percentuais para mais ou para menos, pode-se dizer que os dois candidatos estão tecnicamente empatados. Um levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa Soberano mostra umna disputa pela, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a quatro dias do segundo turno. Na pesquisa estimulada,(PT) recebeudas intenções de voto. Já(DEM) tevedas intenções. Como a margem de erro é de 3,98 pontos percentuais para mais ou para menos, pode-se dizer que os dois candidatos estão tecnicamente empatados.





Pouco mais de 20% dos eleitores disseram não saber em quem votar ou não quiseram responder. Já 6,4% dos entrevistados afirmaram que votarão em nulo e 3,7%, em branco.





Levando-se em conta apenas os votos válidos, Marília aparece com 52,3% das intenções de votos, contra 47,7% das intenções de votos de Saliba, o que os mantêm tecnicamente empatados no limite da margem de erro.





No levantamento realizado no último dia 20, a candidata petista tinha 54,7% dos votos válidos. Nesta pesquisa passou para 52,3%. Já o candidato do DEM tinha 45,3% no levantamento do dia 20 e, agora, subiu para 47,7%. No primeiro turno, Felipe Saliba recebeu 18,42% dos votos válidos. Já Marília teve 41,83% dos votos válidos.





Na pesquisa espontânea, a diferença entre os dois candidatos é de pouco mais quatro pontos percentuais. Marília Campos aparece com 34,6% das intenções de voto, contra 30,1% das intenções de votos de Felipe Saliba. Pouco mais de 30% não souberam em quem votar ou não quiseram responder. Quase 3% disseram votar em branco e 1,8%, em nulo.





A pesquisa ouviu 600 eleitores em todo município de Contagem no dia 24 de novembro. A margem de erro da pesquisa é de 3,98 pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa foi realizada por iniciativa própria do Instituto Soberano e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número MG-08619/2020.