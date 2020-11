Diferença entre candidatos do PT e do DEM em Contagem é de 9 pontos

Pesquisa realizada na última sexta-feira mostra a diferença entre Marília Campos e Felipe Saliba diminuindo (foto: GLADYSTON RODRIGUES/EM/D.A. PRESS)

Pesquisa de intenção de voto para prefeito de Contagem no segundo turno das eleições municipais mostra a ex-prefeita Marília Campos (PT) com 54,7% das intenções contra 45,3% do advogado Felipe Saliba (DEM), quando considerados apenas os votos válidos na simulação estimulada. O resultado do levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Soberano sugere que o candidato do Democratas mais que dobrou o número de eleitores na primeira semana de campanha do returno. Segundo dados da Justiça Eleitoral, Marília obteve 41,83% dos votos válidos no primeiro turno. Saliba, que ficou em segundo lugar, conseguiu 18,42% do total de votos na disputa pela prefeitura do terceiro colégio eleitoral de Minas.





Na simulação espontânea, Marília lidera com 36,2% das menções. Nesse cenário, Felipe Saliba aparece com 27,9% das intenções de voto e os que não souberam ou não responderam somam 29,7% das referências. Nulos e brancos reúnem 3,3% dos entrevistados. A margem de erro da pesquisa é de 3,98 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa Soberano entrevistou 600 eleitores no dia 20 de novembro. O índice de confiança estimado é de 95%. O levantamento realizado pela Soberano Instituto de Pesquisas foi registrado no TRE-MG sob o número MG-01828/2020.





Após o resultado das urnas que apontaram o confronto final entre PT e DEM, os dois candidatos já começaram a costurar as alianças. Os eleitores irão às urnas para escolher projetos que divergem em pontos essenciais, como os valores do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). As estratégias dos candidatos para conquistar a preferência do eleitor têm semelhanças, como a busca pelo apoio de conhecidas lideranças políticas do município. Enquanto Felipe Saliba aposta na parceria com Ademir Lucas, ex-chefe do Executivo local, Marília firmou acordo com o MDB, liderado pelo deputado federal Newton Cardoso Júnior, filho de Newton Cardoso, que, assim como ela, já comandou a cidade.





A coligação encabeçada pelo Democratas tem Ademir Lucas, hoje no Podemos, como uma das figuras centrais. Além de cabo eleitoral e coordenador-geral da campanha, o ex-prefeito vai compor a administração municipal caso Saliba seja eleito. Uma das principais propostas do candidato é retomar a isenção do IPTU residencial. “Ademir está conosco em virtude das administrações que fez e do legado que deixou por toda a cidade. Durante o mandato dele foi aprovada a lei de isenção do IPTU residencial. Ele será nosso secretário especial para tratar do IPTU da cidade”, assegura o candidato democrata.





Prefeita de Contagem entre 2005 e 2012, Marília também lamenta os valores cobrados pelo IPTU, mas sugere a redução da tarifa. Ao classificar a ideia de isenção proposta pelo adversário como “irresponsabilidade” e “demagogia”, justifica que mecanismos legais podem inviabilizar medidas do tipo. “Mesmo que não existissem imposições legais, a cidade precisa da arrecadação para investir em políticas públicas. Isentar o IPTU significa reduzir os investimentos na saúde, na educação e na assistência social. Não é essa a cidade que defendo. Quero uma cidade com justiça social e tributária”, afirma.





Apoiado, além do Podemos, por PSD, PP e Pros, Saliba procurou prefeituráveis derrotados no primeiro turno e vereadores eleitos para parabenizá-los pelos votos obtidos e abrir tratativas sobre possível apoio no returno. Apesar disso, garante a oficialização de acordos apenas com figuras de linha ideológica similar. “Aqueles com propostas que convergem com nosso propósito de reconstrução da cidade são bem-vindos, mas sem o toma lá dá cá, troca de cargos, secretarias e pagamento de contas de campanha”. Marília, por outro lado, fechou acordo com o Republicanos, partido do terceiro colocado na primeira votação, Doutor Wellington. Ivayr Soalheiro, que ficou no quarto posto, também aderiu à campanha petista — bem como o PDT, legenda que o abriga.





Originalmente, a coligação tem, além do PT, MDB, PSB e PCdoB. “Minha estratégia é não nacionalizar (a corrida eleitoral), fazendo uma disputa de projeto de cidade. Quando busco alianças é no sentido de garantir maior amplitude ao nosso governo, preocupada em ter interlocução para facilitar as relações com os governos estadual e federal”, pontua, explicando que, embora tenha o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, busca ampliar o leque de tratativas.





Marília Campos diz que a chapa em torno dela, com apoio o MDB, é “referência nacional”, classificando a união como um “reencontro” em busca de melhorias para Contagem.





A F5 Atualiza Dados, instituto de pesquisa parceiro dos Diários Associados, acertou a totalidade dos levantamentos de intenções de votos realizados no primeiro turno das eleições municipais deste ano. A empresa entrevistou eleitores de mais de 40 cidades do interior do estado e apontou o vencedor do pleito em todas as projeções. Em Passos, no Sudoeste de Minas, o instituto anteviu a eleição de Diego Oliveira (PSL) num quadro de empate técnico entre quatro candidatos. Oliveira foi eleito com 27,06% dos votos válidos e com uma diferença de apenas 2.104 dos escrutínios do segundo colocado. A F5 teve que concentrar esforços para conseguir colher as intenções de votos na zona rural do município de Muzambinho, que fica no Sul do estado. O empenho em espelhar de forma correta o perfil do eleitorado da localidade revelou-se necessário para a acertada projeção da eleição de Paulinho (PL), que derrotou o atual prefeito, Esquilo (PSDB), no dia 15. Além de Passos e Muzambinho, a F5 Atualiza Dados, Pesquisa e Inteligência Política acertou no prognóstico das eleições em Varginha, Caxambu, Itaúna, Poços de Caldas e Três Corações, entre outros municípios do Sul e Sudoeste de Minas Gerais.