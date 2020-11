ALMG aprova projeto para doação de terreno a tribo indígena no Sul de Minas

Índios foram despejados de terreno após pedido de reintegração de posse (foto: Prefeitura de Caldas/Reprodução)

Foi aprovado em primeiro turno, nesta quarta-feira (25), na Assembleia Legislativa de Minas Gerais o Projeto de Leique autoriza ade um terreno do estado a uma triboa que já vive no local, próximo a Poços de Caldas, no Sul de Minas. A proposta foi daestadual Andréia de Jesus (PSOL), que tenta regularizar a situação dados Kiriri na região.Em março de 2017, cerca de 30de Muquém de São Francisco, na Bahia, ocuparam ode 60 hectares que fica no Bairro Rio Verde, zona rural do município de, a 30 quilômetros de Poços. Eles construíram casas e passaram a plantar alimentos para, mas foram despejados.

A propriedade pertence à Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) que entrou com um pedido de reintegração de posse. A tribo foi acolhida em uma região quilombola onde também existia uma ocupação de trabalhadores rurais sem-terra, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba.



Alguns meses depois, os índios voltaram à zona rural de Caldas e alegaram que o assentamento para onde haviam sido levados não oferecia condições de sobrevivência.



A Fundação Nacional do Índio (Funai) foi comunicada e tentava negociar com o estado, mas a volta da tribo ainda era definida como uma invasão. A deputada Andréia de Jesus participou de um evento da fundação e iniciou a formulação da proposta.



“O objetivo desse projeto é a regularização e demarcação do território. Foi um compromisso que assumimos no ano passado e que estamos entregando”, informou a deputada.



O projeto não recebeu votos contrários no primeiro turno. O próximo passo é uma nova avaliação da Comissão de Administração Pública. Em seguida, será votado em segundo turno. A previsão é que em alguns dias o projeto seja encaminhado para a sanção do governador Romeu Zema.



O Ministério da Economia, por meio da Superintendência do Patrimônio da União em Minas Gerais, informou que aguarda o envio da Lei Estadual.