Eleições 2020: vices foram escolhidos a dedo em Valadares

André Merlo e David Barroso, em foto de 2014, que revela a longa amizade e parceria política (foto: reprodução Redes Sociais)





Mas o que houve para que os companheiros de 2016 serem os rivais nas Eleições 2020? Por que houve o rompimento entre os dois, que deram um show de votos nas urnas nas últimas eleições? Logo no início da atual gestão, o médico Luciano Oliveira, deixou o prédio o prédio da Prefeitura, onde despachava.





O Dr. Luciano sempre explica que não deixou o cargo, e que não deixou de atuar como vice-prefeito. “Eu continuo como vice-prefeito, e, como tal, eu trabalhei e continuo trabalhando intensamente para que as ações prometidas pelo atual governo e sonhadas pela população saiam do papel”. Foi esse enfrentamento que causou o desgaste político com André Merlo. “Eu me afastei politicamente por discordar de medidas dessa gestão que não tinham relação nenhuma com as propostas da campanha de quatro anos atrás”, explica.





Polido, André Merlo diz que pessoalmente não tem nenhum problema com o seu atual vice. “O afastamento do governo foi uma decisão pessoal dele, que nós lamentamos, mas nos cabe respeitar”, afirma.





Escolha feita a dedo





Para evitar o desencontro que gerou o desgaste político entre prefeito e vice eleitos em 2016 logo no início da atual gestão, os dois candidatos a prefeito nessas eleições, escolheram a dedo os vices atuais. André Merlo escolheu o publicitário e jornalista David Barroso (DEM). Articulador político, David é especialista em marketing e gestão pública.

"O David nos acompanha há quase 10 anos, como um excelente profissional de comunicação, especialista em marketing político e gestão pública. Se dedica à profissão há mais de 20 anos, foi vitorioso em muitas campanhas políticas, mas acima de tudo, se dedicou a compreender a gestão pública, atuando não só como nosso Secretário de Comunicação, mas em outras prefeituras, e também na Assembléia Legislativa e na Câmara dos Deputados, como chefe de gabinete do deputado Hercílio Coelho Diniz”, diz André Merlo.





Para o atual prefeito, a escolha de David Barroso foi uma escolha política, e sobretudo técnica, “por ser uma pessoa leal, de grande capacidade de trabalho e que tem conhecimento para ampliar nossas ações, buscar verbas nas esferas estadual e federal e nos ajudar de verdade a fazer o que Valadares precisa”.

Dr. Luciano e o advogado Fábio Silveira, candidato a vice, escolha assertiva, segundo o candidato a prefeito (foto: Divulgação Campanha Dr. Luciano)



O vice de Dr. Luciano é o advogado Fábio Silveira (PSC), que tem se mostrado presente em todos os momentos da campanha atual, sempre combativo, aproveitando os seus conhecimentos jurídicos para defender os interesses da coligação partidária que abraçou a sua candidatura ao lado de Dr. Luciano, que deposita confiança no trabalho de Fábio Silveira.





“Eu posso dizer que fomos muito assertivos na escolha do nosso vice. O Doutor Fábio Silveira é jovem, inteligente, esportista e grande advogado. Além disso, tem uma história de vida e de superação muito bonita, que é exemplo pra todos os jovens do município. Ele será muito importante para a administração. E eu reconhecerei sempre a importância que ele está tendo neste período eleitoral. Não poderíamos ter tido uma escolha melhor”.

Na disputa estão, atual prefeito, que tenta o seu segundo mandato, e o atual vice dele, o médico, que na cena política é conhecido como Dr. Luciano. Os dois foram eleitos em 2016 com uma votação expressiva, em primeiro turno, com 106.905 votos, equivalente a 81,03% dos votos válidos naquela eleição.