Suspeito de latrocínio é preso em Governador Valadares

Crime foi cometido em agosto em Governador Valadares (foto: Reprodução) A Polícia Civil esclareceu o latrocínio que teve como vítima um homem de 27 anos, ocorrido em 15 de agosto, em Governador Valadares. Seu corpo foi encontrado nas margens do Rio Doce, no Bairro Santa Rita. Desde a véspera do encontro do cadáver, a família já havia registrado queixa de desaparecimento. O principal suspeito foi preso nesse início de semana.





Em princípio, levantou-se a hipótese de que a vítima teria morrido por afogamento. No entanto, o trabalho da perícia descartou essa probabilidade, concluindo que o homem teve morte violenta, sendo alvejado com disparos de arma de fogo de calibre 32, efetuados a curta distância.





Três dias depois do desaparecimento da vítima, os policiais encontraram o carro da vítima, próximo a um assentamento, no município de Periquito. O veículo deveria estar carregado com produtos de limpeza, cosméticos e chás, segundo parentes da vítima, pois ele era comerciante desses produtos.





Segundo a delegada Liliam de Cales, depois de uma intensa investigação, as suspeitas recaíram sobre um homem, de 23 anos. Diante das provas reunidas, foi pedida a prisão preventiva do suspeito.





“Foi demonstrado, durante a condução do inquérito policial, que o suspeito esteve com a vítima, subtraiu os pertences dela e escondeu o automóvel na zona rural de Periquito, região onde possui familiares”, diz a delegada. Ela ressalta que “a execução da vítima pode ter se dado na região onde o corpo foi encontrado, próximo à residência do suspeito”.





O suspeito está preso e o inquérito deverá ser concluído e remetido para a justiça, sob a acusação de latrocínio e ocultação de cadáver. O investigado encontra-se no sistema prisional.