Eleições 2020: Saúde foi o tema do dia em Valadares

Os serviços prestados ao contribuinte na Políclinica Municipal estão no planejamento dos candidatos (foto: Tim Filho) campanha eleitoral dos candidatos André Merlo (PSDB) e Luciano Oliveira, o Dr. Luciano (PSC), que disputam o segundo turno das Eleições 2020 para prefeito em Governador Valadares, no Leste de Minas. André Merlo, que retornou à cidade nessa segunda-feira (23), depois de ficar 12 dias em São Paulo em tratamento contra a COVID-19, mostrou o que fez pela saúde e Dr. Luciano apresentou o que pretende fazer. As questões relacionadas à saúde municipal formaram o tema do dia nados candidatose Luciano Oliveira, oque disputam odaspara prefeito em, no Leste de Minas. André Merlo, que retornou à cidade nessa segunda-feira (23), depois de ficar 12 dias em São Paulo em tratamento contra a COVID-19, mostrou o que fez pela saúde e Dr. Luciano apresentou o que pretende fazer.

Dr. Luciano disse que vai reformar os postos de saúde, alegando que “muitos estão caindo aos pedaços, cheios de lixo, mato, telhas destruídas, paredes rachadas e mal pintadas”. Além disso, afirmou que pretende fazer também uma reforma administrativa para melhorar a gestão e o comando dos equipamentos de saúde.





No combate ao novo coronavírus, Dr. Luciano diz que Valadares “precisa de um líder que combata, de verdade, a pandemia que já matou mais de 300 valadarenses”. Disse que vai realizar testagem preventiva em massa na população e reivindicar, junto ao governo federal, a prioridade na chegada da vacina a Valadares.









Prefeito da superação





Se Dr. Luciano apresentou o que vai fazer, a campanha de André Merlo contra-atacou, afirmando que ele é “o prefeito da saúde" e que "mesmo diante de tantos desafios, como falta de repasses, possível surto de febre amarela e a pandemia do novo coronavírus, André Merlo trabalhou para garantir melhor qualidade de vida e salvar vidas”.





A campanha elencou as ações do atual governo para a saúde, como a construção de Postos de Saúde nos bairros Sir, Atalaia/Azteca; o zelo com a fila de espera por cadeira de rodas e equipamentos de locomoção no CADEF; a instalação do tomógrafo que estava abandonado no Hospital Municipal, e agora está funcionando; a reforma e a reinauguração do Distrito Sanitário Levi Werneck no bairro Santa Rita; a integração de serviços do SAMU e do Corpo de Bombeiros.





Citou ainda a ampliação da testagem rápida nas unidades de saúde para HIV, Sífilis, Hepatite Bec e a realizou de mutirão de cirurgias eletivas, além de zerar as filas de exames e consultas especializadas. Outro destaque foi para a criação da Equoterapia, em parceria com a Equovila.





A propaganda fez questão de citar que André Merlo criou 48 leitos de UTI exclusivos para a COVID-19 e o Centro COVID-19 na Policlínica Municipal. Os apoiadores do atual prefeito fizeram questão de ressaltar que ,durante sua administração, os salários foram pagos em dia.