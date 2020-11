Instituto F5 comemora 100% de acerto nas pesquisas eleitorais no primeiro turno

Eleições 2020: movimento de eleitores em escola de Belo Horizonte no primeiro turno da eleição (foto: Alexandre Guzanshe/EM)

A F5 Atualiza Dados, instituto de pesquisa parceiro dos, acertou a totalidade dos levantamentos de intenções de votos realizados no primeiro turno das eleições municipais deste ano. A empresa entrevistou eleitores de mais de 40 cidades do interior do estado e apontou o vencedor do pleito em todas as projeções.

Em, no Sudoeste de Minas, o instituto anteviu a eleição de Diego Oliveira (PSL) num quadro de empate técnico entre quatro candidatos. Oliveira foi eleito com 27,06% dos votos válidos e com uma diferença de apenas 2.104 dos escrutínios do segundo colocado.

A F5 teve que concentrar esforços para conseguir colher as intenções de votos na zona rural do município de Muzambinho, que fica no Sul do estado. O empenho em espelhar de forma correta o perfil do eleitorado da localidade revelou-se necessário para a acertada projeção da eleição de Paulinho (PL), que derrotou o atual prefeito, Esquilo (PSDB), no domingo (15).

Domilson Coelho, consultor político e diretor da F5 ressalta que o índice de acerto nos levantamentos realizados “é resultado de um trabalho pautado pela ética e responsabilidade no tratamento dos dados”. Coelho enfatiza que a empresa tem compromisso com a veracidade dos dados, independentemente do contratante, o que reflete na lógica entre os resultados das pesquisas e os números das urnas. O instituto destaca também que busca conhecer as localidades antes das entrevistas e que faz uso de um software de última geração para revisar e validar todos os dados, garantindo a segurança das apurações.

Coelho nota que em muitos dos municípios cobertos pelo instituto nas eleições deste ano houve a tentativa de impedir a divulgação das pesquisas por parte de candidatos e grupos políticos insatisfeitos, com alegação de metodologias e resultados fraudulentos. O diretor da F5 celebra o fato de que o índice de acertos é o maior avalista das boas práticas na realização das pesquisas eleitorais.

Além de Passos e Muzambinho, a F5 Atualiza Dados, Pesquisa e Inteligência Política acertou no prognóstico das eleições em Varginha, Caxambu, Itaúna, Poços de Caldas e Três Corações, entre outros municípios do Sul e Sudoeste de Minas Gerais.